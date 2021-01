Sei pronta a tentare la sorte e ricevere quel colpo di fortuna che attendi? Magari Matilde Brandi e la sua giugulare potrebbero fare al caso tuo!

Attendi con trepidante attesa un colpo di fortuna che possa garantirti la realizzazione di ogni tuo più piccolo ma importante desiderio? Senti di aver il bisogno di farlo per avere tanti soldi in banca? Allora vuoi tentare la fortuna con i numeri del lotto, superenalotto e million day?

Ti piacerebbe un mese fra lusso da favola per i luoghi del mondo, macchine di lusso e personalizzate nonché milioni di euro in banca? Siamo pronti ad un viaggio da sogno a Los Angeles, comprare casa nei pressi della walk of fame? O magari trasferirci in Giappone e dividerci fra i vari territori dell’oriente? Ovviamente tutti noi lo vogliamo, ma ci vogliono solo i soldi per poterlo fare.

Questi sono un po’ ambizioni e sogni di tutti coloro che tentano la sorte e vogliono un bacio della dea bendata. C’è sempre quindi qualcuno che cerca di centrare i numeri fortunati che possano garantire la vittoria.

Ma dov’è che cerchiamo questi numeri? Praticamente ovunque. C’è chi utilizza la smorfia napoletana ed associa ad ogni evento dei numeri fortunati da poter giocare. C’è invece chi ama guardare il proprio circondario e vedere se ci sono numeri che spuntano all’improvviso sulle insegne del barbiere, quella del macellaio e così via.

Tutti noi vogliamo un premio, vogliamo realizzare i nostri desideri e sappiamo che però per poterlo realizzare ci vorranno molteplici soldi e basi solide per poter costruire un qualcosa di perfetto. Insomma, serve un bacio dalla fortuna.

E se invece in questo caso a darci i numeri fosse la bellissima Matilde Brandi?

Matilde Brandi dà i numeri? Giocati subito i numeri fortunati

Nome: Matilde Brandi

Matilde Brandi Data di nascita: 27 febbraio 1969

27 febbraio 1969 Età: 52 anni

52 anni Segno zodiacale: Pesci

Pesci Professione: Ballerina, Showgirl

Ballerina, Showgirl Titolo di studio: Diploma

Diploma Luogo di nascita: Roma

Roma Altezza: 173 cm

173 cm Peso: 55 kg

55 kg Followers su Instagram: 431 mila

431 mila Figli: 2 (gemelle, ora hanno 16 anni)

2 (gemelle, ora hanno 16 anni) Curiosità: è entrata nella casa del Grande Fratello Vip nell’edizione 2020 dove hanno fatto molto discutere i suoi litigi con Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria. Molto famosa, della Brandi, è ormai la sua giugulare che “ogni tanto le parte”. A Verissimo ha raccontato una storia molto toccante, una di quelle che ti arriva dritte al cuore.

Sulla base dei numeri che notiamo da queste caratteristiche, una volta rielaborati, vediamo i numeri che ci offre la bellissima show girl e ballerina Matilde Brandi:

1 (il primo metro di altezza oltre ai centimetri della bellissima show girl di origini romane)

(il primo metro di altezza oltre ai centimetri della bellissima show girl di origini romane) 2 (febbraio è il secondo mese dell’anno ed è quello in cui è nata la chiacchieratissima ex concorrente della casa del GF VIP, nonché Matilde è mamma di due gemelle)

(febbraio è il secondo mese dell’anno ed è quello in cui è nata la chiacchieratissima ex concorrente della casa del GF VIP, nonché Matilde è mamma di due gemelle) 4 (la prima cifra del numero di follower che seguono su Instagram la splendida donna che tanto è stata al centro delle polemiche nei primi mesi della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia)

(la prima cifra del numero di follower che seguono su Instagram la splendida donna che tanto è stata al centro delle polemiche nei primi mesi della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia) 12 (i pesci sono il dodicesimo dei segni zodiacali ed è il segno sotto cui è nata la show girl e ballerina)

(i pesci sono il dodicesimo dei segni zodiacali ed è il segno sotto cui è nata la show girl e ballerina) 16 (gli anni d’età delle due gemelle, figlie di Matilde e del suo ormai ex compagno)

(gli anni d’età delle due gemelle, figlie di Matilde e del suo ormai ex compagno) 19 (le prime due cifre dell’anno di nascita della donna la cui giugulare è ormai la più famosa d’Italia)

(le prime due cifre dell’anno di nascita della donna la cui giugulare è ormai la più famosa d’Italia) 20 (le prime due cifre e le ultime due cifre dell’anno in cui la show girl ha partecipato come concorrente nella casa più chiacchierata del pubblico del piccolo schermo)

(le prime due cifre e le ultime due cifre dell’anno in cui la show girl ha partecipato come concorrente nella casa più chiacchierata del pubblico del piccolo schermo) 27 (il giorno in cui è venuta al mondo la ballerina, coreografa dei balletti del GF VIP che tanto abbiamo apprezzato e ci hanno fatto sorridere)

(il giorno in cui è venuta al mondo la ballerina, coreografa dei balletti del GF VIP che tanto abbiamo apprezzato e ci hanno fatto sorridere) 31 (le ultime due cifre del migliaio di follower che su Instagram segue le vicende della romana più peperina della casa del GF VIP)

(le ultime due cifre del migliaio di follower che su Instagram segue le vicende della romana più peperina della casa del GF VIP) 52 (gli anni di età della bellissima donna)

(gli anni di età della bellissima donna) 55 (il peso della show girl e ballerina)

(il peso della show girl e ballerina) 69 (le ultime due cifre dell’anno di nascita della signora che all’interno della casa più chiacchierata d’Italia ha generato non poco dibattito)

(le ultime due cifre dell’anno di nascita della signora che all’interno della casa più chiacchierata d’Italia ha generato non poco dibattito) 73 (i centimetri di altezza oltre al metro della bellissima show girl tutto pepe)

Sulla base dei calcoli fatti sulla bellissima donna di spettacolo e che sono stati forniti su base delle caratteristiche che circondano la show girl, vediamo quali sono i numeri fortunati di Matilde Brandi:

1 – 2 – 4 – 12 – 16 – 19 – 20 – 27 – 31 – 52 – 55 – 69 – 73

Perché non provi a giocarti i numeri di Matilde Brandi? Magari lei e la sua giugulare tanto famosa potranno essere il tuo colpo di fortuna!