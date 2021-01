Matilde Brandi piange a Verissimo: “Marco mi ha lasciata. Non lo vedo da tre mesi”

Matilde Brandi piange a Verissimo e racconta il suo dolore per la fine della storia con Marco, il padre delle figlie: “Mi ha lasciata. Non lo vedo da 3 mesi”.

Matilde Brandi racconta a Verissimo il dolore per la fine della sua storia d’amore con Marco, lo storico compagno della showgirl e padre delle figlie Aurora e Sofia. Ai microfoni di Silvia Toffanin, nella puntata trasmessa il 16 gennaio, Matilde Brandi racconta i dettagli della fine della lunga ed importante storia d’amore vissuta.

La rottura sarebbe arrivata dopo una crisi iniziata lo scorso agosto con la decisione di Matilde di partecipare al Grande Fratello Vip 2020, scelta che Marco non avrebbe mai appoggiato. Durante la partecipazione della Brandi al reality, il padre delle gemelle Aurora e Sofia si è tenuto sempre lontano e a Verissimo, Matilde ha annunciato la fine della relazione.

Matilde Brandi a Verissimo: “L’anello che aspettavo non è mai arrivato”

Dopo 17 anni d’amore coronati dalla nascita delle gemelle Aurora e Sofia, Matilde Brandi e Marco si sono detti ufficialmente addio.

“Quando sono uscita dalla Casa del ‘Grande Fratello Vip’ ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava”, ha raccontato a Silvia Toffanin.

La cosa che ha fatto più male alla Brandi è il modo in cui la storia è finita. “Quello che mi dispiace di più è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di ‘no’. Non me l’ha detto in faccia. Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi. Da quel momento in poi è sparito, non lo vedo da tre mesi“.

Poi, con un pizzico di amarezza, ha concluso: “Forse, non mi ha mai amata perché non ha mai accettato quella che sono. Con Marco mi sono sempre sentita una donna sbagliata. Volevo essere solo amata un po’ di più. Adesso voglio aprire la porta a un uomo che mi accetti per quella che sono”.