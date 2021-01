Grande Fratello Vip 2020, urla fuori dalla casa svelano il prolungamento del reality fino al 26 febbraio: la reazione dei concorrenti.

Urla fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 svelano il prolungamento del reality show. Tutti i concorrenti sanno di dover restare nella casa fino all’8 febbraio. Tuttavia, sembra ormai ufficiale che la finale si svolgerà il 26 febbraio. La decisione non è stata ancora annunciata ai concorrenti che, tuttavia, sono rimasti spiazzati dalle urla di alcuni fan che, appostati all’esterno della casa hanno svelato la verità.

In quel momento, in giardino, c’erano Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta che, increduli, hanno provato a capire la verità.

Concorrenti scoprono prolungamento Grande Fratello Vip 2020: la reazione

Un Pierpaolo Pretelli senza parole è quello che si vede nel video pubblicato dalla pagina Twitter “Il Grande Flagello”. Dopo aver ascoltato le urla fuori dalla casa che hanno svelato il prolungamento del reality fino al 26 febbraio, l’ex velino era incredulo. Le parole sono state sentite anche da Giulia e Maria Teresa.

Pretelli, nel sentire tali parole, si è portato la mano alla bocca non nascondendo lo stupore. Tutti e tre, rientrati in casa, non hanno detto niente agli altri concorrenti e sono stati chiamati in confessionale.

Quale sarà il motivo del silenzio? In confessionale li avranno rassicurati sulla data di chiusura del reality? In attesa di scoprirlo, i fans continuano a chiedere l’annullamento del prolungamento. Tra questi, infatti, anche Natalia Paragoni, su Instagram, ha detto no al prolungamento.

“Maria Teresa ha avuto un crollo. Rosalinda si sente mancare l’aria. Tommaso ha l’ansia da giorni. Stefania e Andrea sono sempre più giù di morale. Pier e Giulia sono distrutti e li stanno facendo sentire sbagliati in tutti i modi. Sono persone, non oggetti”, si legge nel post condiviso su Instagram dalla fidanzata di Andrea Zelletta.



🚨🚨 Fuori urlano che il programma finisce il 26 febbraio. Non è un'esercitazione. Ripeto, non è un'esercitazione #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/2Vje2kPwos — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 16, 2021

Nelle scorse ore, Tommaso Zorzi aveva intuito il prolungamento del reality non nascondendo l’ansia di fronte a tale possibilità. Nel frattempo, su Twitter, sta spopolando l’hashtag #noalprolungamentogf. Di fronte alla reazione del pubblico, Alfonso Signorini, durante la puntata di lunedì 18 gennaio, annuncerà lo spostamento della data della finale al 26 febbraio?