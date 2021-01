Dimmi la tua data di nascita e ti dirò con chi chattare su Tinder

Una chat di incontri potrebbe aiutarti a conoscere molte persone ma potrebbe indicarti la persona giusta per te?

Anche su una piattaforma nota come Tinder, che connette single di tutto il mondo, le probabilità di trovare una persona affine, e con la quale creare una storia d’amore sono ben poche. Spesso gli incontri si rivelano deludenti e le aspettative vengono eluse. E se anche Tinder fosse tutta una questione di compatibilità?

Come trovare il partner ideale su Tinder

Gli ideatori della piattaforma sono convinti che la data di nascita di una persona conferisca a questa persona particolari caratteristiche e svelano quali sono gli abbinamenti più riusciti tra i loro utenti a partire dalla loro data di nascita.

Per giungere a questa conclusione Tinder ha commissionato uno studio per capire come aumentare le probabilità dei suoi utenti di trovare partner soddisfacenti e in seno alo studio sono stati analizzati il comportamento degli utenti in base al loro segno zodiacale. Le conclusioni dello studio sono sorprendenti.

Grazie a questo studio sono state definite le maggiori affinità tra i segni zodiacali degli iscritti nonché altre particolarità interessanti.

E’ stato scoperto per esempio che tra tutti gli utenti quelli più attivi sull’app sono:

Ariete, Gemelli, Bilancia, Vergine e Pesci , questo significa che questi segni fanno più fatica a trovare una persona con la quale creare un rapporto esclusivo.

, questo significa che questi segni fanno più fatica a trovare una persona con la quale creare un rapporto esclusivo. Gli utenti meno attivi sembrano essere invece Leone, Capricorno e Acquario .

Questo dato non è da sottovalutare quando si cerca un partner per una storia seria.

Infine, il risultato più interessante emerso dallo studio riguarda i segni astrologici che mostrano maggiore affinità. Estrapolando e confrontando migliaia di dati riguardo gli atteggiamenti degli utenti, Tinder è riuscita a determinare i tre segni con cui avrai più fortuna a seconda della tua data di nascita.

Ecco le maggiori compatibilità tra segni zodiacali secondo Tinder:

Ariete

Bilancia

Vergine

Leone

Toro

Toro

Bilancia

Ariete

Gemelli

Sagittario

Acquario

Cancro

Cancro

Acquario

Capricorno

Sagittario

Leone

Ariete

Gemelli

Bilancia

Vergine

Scorpione

Ariete

Bilancia

Bilancia

Ariete

Vergine

Toro

Scorpione

Vergine

Ariete

Pesce

Sagittario

Capricorno

Acquario

Gemelli

Capricorno

Sagittario

Acquario

Gemelli

Acquario

Sagittario

Capricorno

Gemelli

Pesci