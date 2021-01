Fedez umiliato su Instagram: Chiara Ferragni interviene e asfalta l’hater

Fedez è stato umiliato da un hater su Instagram, ma Chiara Ferragni è prontamente intervenuta in suo favore asfaltando l’odiatore della rete come soltanto lei sa fare.

Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie, se non la coppia, più amata dal popolo della rete. Il motivo del loro successo con i fan non è così difficile capire, visto che entrambi sono giovani, belli, innamorati ed hanno una carriera da far paura anche ai più veterani. Questo purtroppo, oltre a numerose glorie, comporta anche avere una grossa fetta di hater che, magari insoddisfatti della loro vita, non fanno altro che sputare fango su di loro.

I Ferragnez, che di recente hanno mostrato il volto della loro bimba, appena riescono mettono subito a tacere gli odiatori della rete che, forti dell’essere in democrazia, pensano di poter gettare fango o insultare le persone con la scusa di poter semplicemente esprimere la propria opinione e così ha fatto uno di loro nelle scorse ore che ha attaccato il rapper affermando che per andare a letto con lui ci vuole tanto coraggio (Certo che Chiara per infilarti nel letto con lui ce ne vuole di stomaco).

Ovviamente il commento non è sfuggito alla bionda influencer ha prontamente risposto con classe ed eleganza, mettendo a tacere l’odiatore del web come soltanto lei sa fare.

Chiara Ferragni difende Fedez: la risposta all’hater è virale

Chiara Ferragni, come anticipato, ha subito risposto all’hater che ha offeso Fedez, insinuando che lei deve avere un grosso coraggio per avere dei rapporti di tipo carnale con lui. La bionda influencer, non appena notato il commento che l’hater le ha lasciato, ha prontamente risposto, mettendolo subito a tacere con il solito garbo ed educazione che da sempre l’hanno contraddistinta.

“Io ritengo che ci sia bisogno di cervello per comprendere che un commento del genere, come quello che mi hai lasciato, non ha proprio senso di esistere” ha esordito l’imprenditrice digitale. “E ritengo che chi lo scriva o ha bisogno del suo attimo di celebrità oppure non è riuscito a capire com’è che funziona l’amore tra due persone” ha concluso asfaltando l’hater in questione.

Il botta e risposta tra Chiara Ferragni e l’hater, come anticipato, ha rapidamente fatto il giro della rete diventando virale, in quanto, è riuscita a spiazzare tutti facendo notare come alla base di un commento del genere ci sia davvero tanta pochezza. Tant’è che l’utente in questione non ha osato più risponderle. Visto che lei con poche e semplici parole è riuscita a fornire un’analisi perfetta di quanto è successo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni e Fedez, come anticipato, sono una delle coppie più amate della rete e il motivo non è così difficile da capire visto che hanno ampiamente dimostrato che in un mondo fatto da apparenze loro hanno dimostrato di avere anche tanta sostanza. Elemento decisamente non da poco visto, tant’è che commenti stupiti come quello riportato lasciano sempre il tempo che trovano.