Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti, con un post su Instagram svela di aver avuto il linfoma di Hodgkin, tumore del sistema linfatico.

Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti, con tre foto e un lungo post su Instagram, confessa di aver combattuto contro linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico che le è stato diagnosticato il 3 luglio 2020.

Per sette mesi, Teresa ha tenuto per sè quello che lei definisce “un segreto” contro cui ha combattuto con grinta e coraggio sostenuta dai genitori, dagli amici e dal personale sanitario dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano in cui è stata operata.

Teresa Cherubini, la lotta contro linfoma di Hodgkin della figlia di Jovanotti

La lotta di Teresa contro il linfoma di Hodgkin è un tumore del sistema linfatico, una neoplasia che interessa i linfonodi è iniziato ad agosto del 2019 con uno prurito alle gambe. Un fastidio a cui, inizialmente, la figlia di Jovanotti non ha dato peso pensando che sarebbe andato via.

“A giugno 2020 si era sparso per tutto il corpo, non riuscivo a dormire più di un paio d’ore a notte, avevo la pelle piagata. Quando mi si é ingrossato un linfonodo sono il braccio ho capito che era qualcosa di più serio e questo ha portato finalmente ad una diagnosi e ad un piano di cure. In questi ultimi mesi ho fatto 6 cicli di chemioterapia”, scrive Teresa su Instagram.

“Il 3 luglio 2020 mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico”, scrive ancora la figlia di Jovanotti. Fortunatamente, dopo le varie cure, tutto è andato per il meglio.

“La chemio non mi ha fatto cadere i capelli del tutto, ma il 9 dicembre dopo l’ultimo trattamento ho deciso di rasarmi come segno di un nuovo inizio. Dopo mesi di ansie e paure la storia é finita, e posso raccontarla, perché da ieri, 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita“, ha fatto sapere ancora Teresa che ha poi ringraziato il personale medico che l’ha curata.

Un ringraziamento speciale, inoltre, ai genitori: “un grazie speciale ai miei genitori, @lorenzojova e @fravaliani che ci sono sempre stati. Per un certo verso il cancro è una malattia molto solitaria, ma il supporto di chi ti sta vicino è fondamentale per superarla, io non ce l’avrei fatta senza di loro. La paura non é andata via, e ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo, ma non vedo l’ora di ricominciare a vivere”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Terry Cherubini (@terrywho_cartoons)

Il post di Teresa è stato anche condiviso da Jovanotti sulla propria pagina Instagram. L’artista, tra i commenti, ha poi aggiunto: “Grazie a tutti voi per i messaggi! Oggi per noi è un giorno bellissimo, Terry e la sua mamma sono state due tigri in questi mesi, sono così fiero di loro. Grazie a tutti davvero a tutti voi! La “pet” di ieri ha detto che la malattia non c’è più. Ora cominciamo!”.