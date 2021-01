Federico ed Elisa, chi è la coppia di Primo Appuntamento 2021: età, carriera, vita privata, curiosità e tutto quello che c’è da sapere.

Federico ed Elisa formano una delle coppie protagoniste della seconda puntata di Primo Appuntamento 2021. Flavio Montrucchio, con la sua giacca rossa, torna ad essere il Cupido di single che hanno deciso di provare a cercare l’amore partecipando ad un appuntamento al buio.

Nel ristorante di Primo Appuntamento, scatterà la scintilla tra Federico ed Elisa? Ma chi è la coppia del programma in onda il martedì sera su Real Time? Andiamo a scoprire età, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere.

Chi sono Federico ed Elisa di Primo Appuntamento 2021

Federico ha 25 anni, è di Roma e gioca a calcio. “E’ più facile calcolare a calcio che in amore. Quanti gol puoi fare? Quante volte ti puoi innamorare? Una? Due? Tre? Il resto sono finzioni”, afferma Federico davanti alle telecamere di Primo Appuntamento, sicuro che, nella vita, ci si innamori davvero poche volte.

“Voglio qualcosa di forte perchè ne ho di situazioni normali, nella vita di tutti i giorni. Voglio qualcosa che mi dia un valore aggiunto, che mi stravolga la vita”, dice ancora Federico.

Elisa ha 24 anni, studia giurisprudenza. “Sono una persona solare, indipendente, divertente e molto libera. Mi piacciono gli sport acquatici, il mare, il sole e l’estate. Faccio tutto quello che mi passa per la testa. Non mi limito su niente, non limito nessuna emozione, non limito nessun sentimento”, dice Elisa.

Dopo Nicole e Marco, la coppia più giovane della prima puntata che, avendo avuto subito un feeling hanno deciso di continuare, Federico ed Elisa formano la coppia più giovane della seconda puntata di Primo Appuntamento.

Entrambi solari e con tanta voglia di divertirsi, ma anche di innamorarsi, si piaceranno subito? Scatterà la famosa scintilla spingendoli a portare avanti la conoscenza anche al di là del ristorante di Primo Appuntamento? Le premesse pare siano quelle giuste. Nel ristorante del programma di Real Time, nelle precedenti quattro edizioni, sono tante le coppie che si sono formate e che sono felicemente fidanzate.