Uomini e Donne, bimbo in arrivo per Andrea Cerioli e Arianna?

Uomini e Donne. L’ex tronista Andrea Cerioli e l’ex corteggiatrice Arianna Cirrincione saranno presto genitori? Il gossip che sta facendo sognare i fan: pronti per mettere su famiglia?

Nelle scorse ore Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, ex tronista e ex corteggiatrice di Uomini e Donne, una delle coppie più amate dal pubblico del programma di Maria De Filippi hanno da poco festeggiato i due anni di fidanzamento.

Tutto sembrerebbe proseguire a gonfie vele, almeno questo è ciò che fanno trapelare i diretti interessati con due dediche mozzafiato e con l’amore che trasmettono sui loro profili social. Proprio Arianna ha pubblicato un lungo post d’amore per il fidanzato:

“730 🖤 Niente mi tocca anticipare anche a me. Chi lo avrebbe mai detto? Forse nessuno, ma noi… noi si” – scrive nella descrizione del collage di foto con Andrea – “Fin da quel primo momento in cui mi hai guardata e mi hai detto che cos’hai? E io ti risposi che avevo fame 😂 e tu mi hai fatto portare subito un panino…”

Poi continua: “Già da lì ho capito che ti saresti preso cura di me e voglio ringraziarti per essere esattamente come sei, giorno per giorno, ancora oggi sei una continua conferma.

Non voglio dilungarmi in troppe parole, perché sai che preferisco i fatti… voglio solo ringraziarti per ognuno di questi momenti.. e prometterti nel mio piccolo, con i miei modi un po’ maldestri, che ce ne saranno tanti altri di questi momenti ognuno dei quali sarò lì con te❤️ Ti amo ZAZU”

Insomma la coppia ha pubblicato più di una volta su Instagram post che ribadivano la loro storia solida e duratura. Ma c’è dell’altro: Andrea e Arianna stanno aspettando un bebè? Ecco l’indiscrezione.

Il gossip su Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione ha preso piede in quanto l’ex tronista bolognese, in un passaggio del post zuccheroso dedicato alla sua dolce metà, ha scritto delle parole che hanno spinto la cronaca rosa a ipotizzare una gravidanza in corso:

“Manca qualcosa e non vedo l’ora che arrivi“, scrive Andrea nel lungo post dedicato ai due anni di fidanzamento con Arianna. Più nel dettaglio l’ex tronista ha scritto:

“Ti anticipo, tanto so che finirò di scrivere prima della mezzanotte e non avrò la pazienza di aspettarla…

Buon anniversario amore mio, siamo arrivati a due… sono volati eh…

Vorrei scrivere un milione di cose, forse le più importanti te le ripeto ogni giorno… sono felice di quello che siamo, che siamo diventati… ti amo tantissimo e ad oggi, ho tutto quello che voglio…

Per tanti aspetti siamo il bianco e il nero, a tratti sei insopportabile, vuoi sempre l’ultima parola, vivi con la ragione in tasca… ma hai anche dei difetti…!

Prima ho scritto che ho tutto quello che voglio… quasi tutto… manca qualcosa e non vedo l’ora che arrivi ❤️

Buon anniversario Amore”

Anche Pietro Tartaglione, ex volto Uomini e Donne nonché compagno di Rosa Perrotta, con la quale ha avuto il figlio Domenico, ha commentato proprio percependo una sorpresa in arrivo: “Ti aspetto nella papi gang ❤️”