Chi è Alessandra Nioi, concorrente di Masterchef Italia 10? Età, altezza, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere.

Alessandra Nioi è una delle concorrenti di Masterchef Italia 10. Con le sue doti culinarie ha conquistato la fiducia dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli che la considerano in grado di affrontare le diverse sfide per vincere il titolo di Masterchef Italia 10.

Alessandra ha 29 anni, è una studentessa di giurisprudenza e vive in Sardegna con la madre e i loro tre gatti. Ha cominciato a cucinare quando era solo una bambina per gli impegni lavorativi della madre e da allora ha scoperto di avere una vera e propria passione.

Nome: Alessandra Nioi

Età: 29 anni

Data di nascita: 1991

Segno zodiacale: non disponibile

Professione: studentessa

Luogo di nascita: Elmas

Altezza:sconosciuta

Peso: sconosciuto

Tatuaggi: nessuno

Instagram

Un post condiviso da Alessandra Nioi Masterchef 10 (@alessandra.nioi)

Alessandra Nioi è già grata per essere riuscita a conquistare il grembiule bianco di Masterchef Italia 10. Ha conquistato il posto presentandosi con una pasta fresca molto complessa ed è determinata a vivere intensamente la sua avventura. I genitori di Alessandra si sono separati quando lei aveva solo cinque anni.

“Il rapporto poù turbolento è quello che ho con papà perchè non siamo cresciuti insieme e non è stato molto presente in alcuni periodi, però, adesso stiamo recuperando il rapporto”, ha raccontato Alessandra nel video di presentazione per Masterchef.

“La cucina mi ha aiutata a superare dei momenti molto brutti e molto tristi. La cucina rappresenta tantissimo quello che sento dentro di me. Quando sono triste e sto attraversando un brutto momento non riesco a cucinare e non riesco a mangiare. Quando riprendo in mano le padelle significa che sono in ripresa e sto attraversando un momento felice”, ha spiegato la Nioi.

“Masterchef è una rivincita verso i piccoli ostacoli che ho dovuto affrontare nella mia vita e soprattutto è un traguardo solo mio ed è una decisione che ho preso per me stessa. E’ una cosa che fa felice solo me”, ha aggiunto Alessandra.