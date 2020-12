Pochissimo tempo fa, intorno alle 21.27 si è verificato un terremoto di magnitudo 4.6 in Sicilia, con epicentro nella Costa Ragusana (Ragusa) ad una profondità di 30 km. Uno dei terremoti più forti dell’ultimo anno.

Forte scossa di terremoto in serata in Sicilia. Un sisma è stato registrato alle 21.27 del 22 dicembre nella zona di Ragusa. Il sisma avvertito dalla popolazione in gran parte dell’isola: segnalazioni arrivano da Palermo, Siracusa, Messina, Catania.

Arrivano segnalazioni anche da fuori l’isola, difatti pare che la scossa sia stata avvertita anche a Reggio Calabria.

Una forte scossa con epicentro Ragusa

Nella serata di oggi 22 dicembre è stata registrata una forte scossa di terremoto in Sicilia. La scossa, di magnitudo tra 4.9 e 5.4, è stata localizzata nella zona di Ragusa alle 21.27 di oggi.

L’Ingv segnala che la scossa ha avuto una magnitudo pari a 4,6 gradi della scala Richter. La scossa è stata avvertita con forza dalla popolazione tra Ragusa e Siracusa. In quest’ultima città i mobili si sono mossi e la gente si è spaventata parecchio. La terra ha tremato per una decina di secondi. Il sisma è stato nettamente avvertito anche nel Catanese e Messinese e lievemente fino a Palermo. In particolare stando ad alcune dichiarazioni, nelle zone su citate si sarebbe avvertito un leggero tremolio. Avvertito esclusivamente da chi fosse fermo o già coricato o seduto al tavolo per cenare.

Comunque l’epicentro è stato localizzato a 15 chilometri da Acate, in provincia di Ragusa, ad una profondità di 30 chilometri.

Arrivano segnalazioni anche dagli utenti di Twitter:

“Mi trovo sulla Costa tirrenica in provincia di Messina e abbiamo avvertito anche qui la scossa in maniera lieve”, scrive un utente su Twitter. “Percepito a Catania, ondulatorio”, commenta un altro. La scossa di terremoto è stata avvertita anche dalla popolazione a Palermo. “Sentita ad Avola, Siracusa, gran botta”, si legge tra le varie segnalazioni giunte in questi minuti dalla Sicilia.

I vigili del fuoco ci tengono a precisare con un tweet che al momento, pubblicato alle ore 21.50 nessuna segnalazione o richiesta di soccorso:

🔴 Scossa #terremoto ML 4.6 registrata alle ore 21:27 sulla Costa Ragusana: ricevute dalle sale operative dei #vigilidelfuoco solo chiamate per informazioni, al momento nessuna richiesta di soccorso né segnalazioni di danni [#22dicembre 21:50] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 22, 2020

Anche la Protezione Civile ci tiene a comunicare pubblicamente che dalle prime verifiche effettuate dalla #SalaSituazioneItalia del DPC non risultano né danni né feriti.