Ti senti sempre gonfia? Un motivo c’è e te lo spiega la nutrizionista

La Dott.ssa Irene Tirozzi ci spiega da che cosa derivi il senso di gonfiore addominale che molte donne sono solite lamentare e come, con piccoli accorgimenti, potremo finalmente dirgli addio.

“Mi sento gonfia” una frase che noi donne usiamo spesso almeno quanto “devo comprare un paio di scarpe nuove.

Il gonfiore addominale è una sensazione comune o, per meglio dire, una definizione comune che diamo a quel senso di pesantezza che non sappiamo come altro definire.

Ma che cosa è realmente il gonfiore addominale e, soprattutto, quante di noi ne soffrono veramente? Lo scopriamo con l’aiuto della nostra nutrizionista di fiducia, Irene Tirozzi, che ci aiuterà anche a capire come intervenire per dire finalmente addio a questo fastidioso disturbo.

Ti senti sempre gonfia? Ti aiuta la nutrizionista

“Iniziamo con le brutte notizie: spesso, per non dire quasi sempre, questa sensazione di gonfiore è purtroppo dovuta a un’alimentazione scorretta. Quello che non ci vogliamo dire è che questo gonfiore è il più delle volte grasso addominale, che sparisce, come per magia, quando si perde massa grassa e si ritorna in forma”

Eh già, a quanto pare questa pancia gonfia non è poi così comune come pensavamo. Il più delle volte si tratta di una sorta di favola che raccontiamo a noi stesse per negare quei chiletti di troppo ma, naturalmente, esistono anche le eccezioni.

Vi sono infatti dei casi in cui realmente si soffre di gonfiore addominale e qui è il momento giusto per intervenire attraverso alcuni accorgimenti sul piano alimentare, scelte mirate per escludere dalla dieta quegli alimenti che hanno causato o agevolato il fastidioso disturbo.

Quali accorgimenti però è giusto prendere e, soprattutto, in quali casi si tratta veramente di gonfiore addominale? Ce lo spiega nell’intervista di oggi la dottoressa Irene Tirozzi, biologa nutrizionista, pronta a spiegarci gli elementi portanti di una dieta a prova di gonfiore e (aggiunta non da poco) di eventuale flatulenza.

Occhi e orecchie ben aperto allora e cliccate play!

Il video è stato realizzato in collaborazione con la dottoressa Irene Tirozzi, biologa nutrizionista.

Instagram: irenetirozzi_nutrizionista

Facebook: Dottoressa Irene Tirozzi-Biologa Nutrizionista

Email: [email protected]

Cellulare: +39 351 904 7829