Irene Capuano, Maria Sole e Brando: compagno e figli Francesco Arca

Chi sono Irene Capuano, Maria Sole e Brando: la compagna e i figli di Francesco Arca? Tutto sulla famiglia dell’attore.

Irene Capuano è la compagna di Francesco Arca che ha reso l’attore papà di due splendidi figli, Maria Sole, nata il 1º settembre 2015 e Brando Maria, nato il 6 aprile 2018 a Roma. Una famiglia bellissima quella che Irene e Francesco Arca sono riusciti a creare come si evince dalle foto che pubblicano spesso sui social.

Bellissima, compagna e mamma sempre presente, chi è Irene Capuano? Come ha conquistato il cuore del bel tenebroso Francesco Arca che si commuove ogni volta che parla dei suoi bambini?

Irene Capuano, Maria Sole e Brando: chi sono la compagna e i figli di Francesco Arca

Irene Capuano, esattamente come Francesco Arca che è stato uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne, ha partecipato al programma di Maria De Filippi come corteggiatrice. Era la stagione 2006/2007 e sul trono c’era Fernando Vitale. Fanno coppia fissa dal 2013 e, insieme, stanno vivendo l’esperienza più bella, quella di essere genitori.

Diventare papà è la gioia più grande di Francesco Arca che ha perso il padre quando aveva solo quindici anni.

“Prima dei miei figli non ero mai stato felice. Sono stato sereno, anche molto sereno, ma mai felice. Avevo paura di provarla la felicità perché temevo finisse. Quando sono nati i miei figli, ho smesso di avere paura. È nato in me un senso di responsabilità che mi ha portato a capire che dovevo smettere di pensare, dovevo agire. Questo mi ha portato ad avere più sicurezza in me stesso e nel lavoro. Ecco perché quando nasce un figlio rinasci anche tu”, ha raccontato Arca in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo nella puntata trasmessa il 26 ottobre 2019.

Un amore immenso quello che Irene Capuano e Francesco Arca hanno per i figli Maria Sole e Brando a cui dedicano tutto il loro tempo, giocando e divertendosi insieme e chissà se la coppia deciderà di allargare ancora la famiglia con la nascita di un terzo figlio o deciderà di convolare a nozze.