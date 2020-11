Personal trainer sposa una bambola gonfiabile, il motivo è assurdo

Cosa può spingere un uomo al punto di preferire una bambola finta ad una donna in carne ed ossa e a desiderare di sposarla?

Quando si collezionano fallimenti sentimentali, uno dietro l’altro si può decidere di optare per la solitudine oppure per rapporti avventurosi e in alcuni casi a decisioni drastiche, decidere di passare la propria vita con un bambola gonfiabile.

Questo pare sia ciò che è capitato a questo affascinante personal trainer che ha deciso di rifiutare i modelli d’amore convenzionali e si è dedicato alla propria idea di relazione.

Ovviamente le critiche sul web non si sono fatte attendere

Scopri la storia d’amore di un personal trainer e la sua bambola gonfiabile

A rivelare questa incredibile storia è stato il New York Post, il protagonista si chiama Yori Tolochko, è un uomo in carne ed ossa, un bodybuilder per l’esattezza che conduce una vita apparentemente normale se non fosse per la sua particolare storia d’amore con una bambola gonfiabile.

Yori ha dedicato un profilo social alla sua relazione dove immortala con degli scatti, i momenti più belli passati con il suo grande amore. In effetti è proprio di amore che stiamo parlando, Yori pensa che la sua bambola rappresenti il grande amore della sua vita motivo per il quale decide di sposarla.

La sua esanime e metà si chiama Margo, ha conosciuto questa bambola 8 mesi fa, da allora non se ne è mai separato e non intende farlo per il resto della vita. Convinto della sua decisione, l’uomo immortala la proposta di matrimonio e la pubblica sui social, molti hanno pensato che si trattasse di uno scherzo, in realtà non lo è affatto.

Una proposta di matrimonio speciale

C’è chi si pone molte domande prima di decidere di contrarre matrimonio e chi non si sente affatto stressato, come Yori. E come biasimarlo. Ha scelto di sposare colei che non contrasterà mai i suoi bisogni e desideri, non avrà mai da ridire, non spenderà i suoi soldi, non lo farà sentire un uomo geloso, non sarà nulla di tutto ciò che promette un matrimonio tradizionale.

Yori Tolochko, bodybuilder non ha dovuto neanche aspettare una risposta dalla futura moglie che non avendo opinioni non è chiamata a darle.

Cosa può offrire ad un uomo una bambola di silicone e come può farlo sentire appagato?

Per Yori Margo non avrebbe nulla da invidiare alle altre donne e il suo handicap fisico che le impedisce la mobilità non sembra disturbarlo: “Non può camminare da sola, ha bisogno di aiuto”. Yori ha anche rivelato gusti e abilità della sua Margo, aggiungendo che: “Margo non sa cucinare ma la sua cucina preferita è quella georgiana”.

Il bodybuilder specifica che, come tutte le coppie, anche loro litigano. “Lei insulta, ma dentro ha un’anima tenera”, e a chi gli ha chiesto come si sono conosciuti e come è nata questa storia d’amore lui risponde che si sono incontrati in un bar e che l’avrebbe salvata da un orco.

Riguardo le critiche che le loro foto suscitano sul web il ragazzo risponde tergiversa spostando l’argomento su tutt’altro:

“Quando ho mostrato la sua foto al mondo, ci sono state molte critiche, molte persone si sono accorte di quel difetto e questo ha generato dei complessi in lei, così quindi abbiamo deciso di optare per un intervento di chirurgia plastica per lei”, dice.

Yori racconta dunque di aver portato la bambola in una vera clinica, con veri dottori, per sottoporla a questo non specificato intervento.

Mentre la scelta di sposare una bambola e inscenare una vita di coppia con lei come se questa fosse reale sembra un gioco o uno scherzo, la scelta di avere rapporti sessuali con una bambola gonfiabile accomuna molti uomini e gli esperti forniscono una motivazione specifica a questo fenomeno.

Perché alcuni uomini preferiscono una bambola ad una donna vera per indulgere nei piaceri della carne? Secondo Nathalie Parein, psicologa e sessuologa, questa pratica sessuale si può ricondurre alla pratica dell’autoerotismo, la bambola come qualsiasi altro oggetto, viene utilizzato per sviluppare il piacere individuale. Per alcuni uomini la bambola rappresenta un escamotage per raggiungere il piacere fisico con una donna senza dover avere una relazione con una donna.

Queste scelte sono tipiche delle persone che hanno collezionato fallimenti sessuali, che hanno problemi a relazionarsi o difficoltà a trovare persone con le quali condividere alchimia sessuale.

Essere di fronte ad una donna reale potrebbe generare frustrazione, essere di fronte ad una bambola permette di godersi un momento di piacere individuale.

Infine secondo l’esperta, gli uomini che prediligono queste pratiche sessuali hanno fantasie inespresse. A volte, sono le coppie a scegliere di comprare una bambola desiderose di fare nuove esperienze e ravvivare la loro intimità.