Gianni Sperti a Uomini e Donne non è mai andato d’accordo con Aurora Tropea, insinuando ora che lei lo stia soltanto usando per visibilità.

Gianni Sperti non ha mai nascosto di non provare una particolare simpatia nei confronti di Aurora Tropea, dama del Trono Over di Uomini e Donne.

I due, durante il corso della registrazione delle varie puntate, se ne sono dette di tutti i colori. La dama, durante il corso di una discussione, ha perfino lasciato gli studi Elios di Roma in lacrime a causa delle parole che l’opinionista di Maria De Filippi le ha rivolto contro, ma non solo ha perfino insinuato che lei si sia messa d’accordo con suo corteggiatore per rimanere il più a lungo possibile all’interno del programma. Le ha controllato il telefono, senza però trovare tracce che potessero provare la sua tesi.

Intervistato dal magazine dedicato al dating show di Maria De Filippi, Gianni ha svelato il motivo per cui lui e la dama non riesco proprio ad andare d’accordo, insinuando che lei lo provochi appositamente durante il corso della trasmissione soltanto per ottenere una maggiore visibilità durante le loro discussioni.

Gianni Sperti ha svelato perché non sopporta Aurora a Uomini e Donne, spiegando nel dettaglio perché non prova una particolare simpatia nei suoi confronti.

Gianni Sperti e Aurora Tropea di Uomini e Donne: perché non vanno d’accordo

Gianni Sperti, durante il corso dell’intervista, ci ha tenuto a precisare che il suo giudizio nei confronti di Aurora di Uomini e Donne dipende esclusivamente da quanto vede in puntata ed in base alle dinamiche del programma e non per la sua persona o per quello che riguarda la sua vita privata, in quanto si permette di esprimere il proprio parere soltanto su quello che riesce a vedere con i suoi occhi.

“Io ovviamente commento e giudico soltanto i comportanti dei protagonisti che avvengono all’interno del programma, circoscrivendo il tutto soltanto per quanto accade in puntata e non oltre” ha subito precisato l’opinionista. “Certo, come accade a tutte le persone, con qualcuno può capitare che si crei una certa affinità mentre con altre no come in questo caso” ha aggiunto. “Aurora non mi piace proprio, è una persona che non sento vera e penso abbia assunto un atteggiamento di superiorità, del tutto infondato, e non trovo si comporti in maniera autentica in trasmissione nascondendosi dietro un finto perbenismo” ha ammesso senza troppi giri di parole.

“Non credo lei sia interessata realmente a cercare l’amore all’interno del programma, ma ho la sensazione che faccia di tutto soltanto per mettersi in evidenza, giocando a fare anche il ruolo della vittima soltanto per avere tutti i riflettori puntati su di lei nella speranza forse di poter diventare un personaggio pubblico“ ha dichiarato Sperti, che forse è arrivato a “smascherarla”. “Sono del parere che sia lei ad istigare tutti perché è in cerca della discussione, soltanto che poi piange lacrime da coccodrillo” ha aggiunto per poi fare una pesante insinuazione. “Sono convinto che lei si prepari tutto prima delle puntate perché alcune risposte che da non fanno parte del contesto della discussione che sta avvenendo in puntata“ ha spiazzato.

“Per anni durante la mia permanenza all’interno del programma mi sono battuta per la verità e la sincerità e chi mi ha seguito bene conosce le mie reazioni di fronte a quelle persone che hanno cercato di prendere in giro non solo la redazione ma anche tutto il pubblico da casa” ha poi ripreso il discorso per scagliarsi nuovamente contro Aurora, che durante il corso di quest’estate ha avuto una disavventura con un cavaliere del parterre. “Vorrei soltanto dirle che le sue parole non mi toccano affatto perché ho sempre dimostrato di essere una persona molto professionale. Certo, ho delle preferenze ma queste nascono perché si crea una sorta di empatia quando mi sento affine all’altra persona“ ha proseguito. “Mi conquista per una reazione o per un qualcosa di pancia e poi è stata lei ad offendermi per la prima volta quest’anno quando mi ha detto di andare a mungere le vacche” ha continuato. “Per come ho avuto modo di poterle interpretare io, quelle parole, hanno offeso chi si occupa di portare il latte sulle nostre tavole, ed anche denigrato un progetto, l’Altra Sardegna, a cui ha partecipato dove ho scattato delle foto provocatorie per lanciare un messaggio: riportare l’attenzione sull’agricoltura” ha confidato.

“Lei ha osato definirmi come una persona dall’innamorato facile e questo mi ha ferito perché l’amore è un sentimento nobile” ha poi ammesso, facendo riferimento a quando il pubblico da casa aveva pensato che avesse fatto coming out a Uomini e Donne. “Mi sono innamorato nella mia vita soltanto due volte e nessuno può permettersi di sminuire quello che ho provato o parlarne pubblicamente. Non tollero quando mi sono ritrovo costretto a rispondere sulla mia vita privata quando non voglio“ ha poi ammesso, facendo notare come quell’episodio lo abbia particolarmente infastidito. “Io parlo delle loro dinamiche perché hanno scelto loro di esporsi in prima persona, scegliendo di prendere parte al programma ma deve essere ben chiaro che il mio ruolo a Uomini e Donne è quello di commentare ciò che accade in puntata e non è previsto che si parli della mia vita“ ha poi aggiunto.

“Alcuni di loro, come Aurora, quando sono in difficoltà e non sanno cosa rispondere usano questo strumento in modo becero e attaccano il mio privato” ha poi ripreso il discorso. “Percepisco da parte sua un certo perbenismo, quando ostenta il suo fare beneficenza e sono convinto che sia una persona totalmente costruita” ha spiegato. “Io sono molto sensibile e persone le guardo negli occhi. Lei lancia la bomba senza guardarmi in faccia e poi dopo si lamenta se non le viene dato il tempo per parlare delle sue conoscenze. Si studia tutto” ha concluso. “Lei ha capito come mettersi al centro dell’attenzione. Mi usa per i suoi scopi ed ora come ora non le riconosco nessun pregio sebbene penso che qualcuno ne abbia”.

Gianni Sperti su Aurora di Uomini e Donne non le ha di certo mandate a dire, rendendo chiaro qual è il suo punto di vista in tutta questa storia.