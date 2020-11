Andrea Cardillo è uno degli storici concorrenti di Amici, quando ancora si chiamava Saranno Famosi. Ecco com’è diventato e cosa fa oggi.

Andrea Cardillo è noto al pubblico del piccolo schermo per aver debuttato nella primissima edizione di Amici di Maria De Filippi, quando portava ancora il nome di Saranno Famosi.

Andrea, come ben ricorderete, prese parte al programma in veste di cantante e riuscì ad arrivare fino alla finale senza mai entrare in sfida, un vero e proprio record. Nonostante ciò, però, non riuscì a portarsi la vittoria che andò al suo compagno di viaggio Dennis Fantina, che riserva ancora qualche delusione nei confronti del programma.

Dopo il suo debutto, avvenuto nel 2001, nel 2003 raggiunge un importante traguardo. Quale? Riesce ad ottenere il disco d’oro grazie all’EP Mai dai, che contiene l’omonimo singolo che ha conquistato un’intera generazione. Chi, d’altronde, non si è ritrovato a canticchiare in quegli anni le strofe della canzone? ( Ma no, ma sì, ma su, ma dai).

L’anno successivo arriva il suo secondo album, che purtroppo non eguaglia il successo del primo, ma si consola facendo parte del cast di Buona Domenica. In quanto Maurizio Costanzo “rubava” tutti gli ex concorrenti di Amici, presentendoli al pubblico nel suo appuntamento settimanale.

Da quel momento in poi, purtroppo, la popolarità di Andrea inizia a calare, fino a farlo scomparire dalle scene. Tant’è che oggi al suo pubblico sorge spontanea una domanda: che fine ha fatto Andrea Cardillo di Saranno Famosi?

Andrea Cardillo oggi: il suo nuovo ruolo ad All Together Now

Andrea Cardillo, nonostante sia scomparso dalle scene da un po’, è bene precisare, non ha mai abbandonato il mondo della musica. Tant’è che ha continuato a pubblicare album ed esibirsi nelle piazze.

Spesso però non lo fa più da solo, in quanto fa parte di una band: gli Audio Magazine. Oltre alla musica, passione che non ha mai abbandonato in vita sua e che lo accompagna fin dalla tenera età, Andrea ha affiancato un’altra professione: quella di sommelier.

Da qualche tempo a questa parte, tra l’altro, Andrea è tornato sul piccolo schermo. Ebbene sì!

Andrea Cardillo fa parte del cast di All Together Now da ben due edizioni, tra l’altro il programma è pronto a tornare sul piccolo schermo e Michelle Hunziker ha confidato un retroscena a tal proposito, in quanto è uno dei 100 artisti che formano il terribile muro umano che avrà l’arduo compito di giudicare le esibizioni dei cantanti in gara.

Per ironia della sorte, ha preso parte al programma anche Dennis Fantina, che gli ha soffiato la vittoria a Saranno Famosi, ma nel ruolo di concorrente e non di “giudice”.

Andrea Cardillo oggi continua a lavorare nel mondo della musica e nonostante non abbia più il successo commerciale di un tempo, non ha mai smesso di credere in se stesso e nella sua arte.