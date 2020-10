Valentino Rossi positivo al COVID-19: “Sono triste ed arrabbiato”

Valentino Rossi è risultato essere positivo al Coronavirus. La reazione del Dottore è un misto fra rabbia e tristezza: salterà il GP di Aragon. Le parole del pilota Yamaha su Instagram per rincuorare, malgrado tutto, i fan.

Valentino Rossi è positivo al Coronavirus, solo uno degli innumerevoli campioni dello sport italiano che stanno avendo a che fare con questa piaga. Il celebre motociclista avrebbe dovuto partecipare al Gran Premio di Aragon in Spagna, al quale non prenderà purtroppo parte per via della quarantena da dover portare avanti.

Valentino Rossi alle prese con il COVID-19: salterà il GP di Aragon

Nel frattempo, però, il Dottore si affida ai social network per tranquillizzare – malgrado la situazione spiacevole – tutti gli affezionati: “Mi spiace, sono molto deluso di non poter partecipare alla gara di Aragon – spiega il pilota su Instagram – aspetterò il decorso del virus per poi vedere cosa fare. Dal canto mio sono molto deluso, ho fatto il massimo per rispettare il protocollo ma non è bastato. Spero solo di sentirmi bene presto, mi sono isolato dal mio arrivo da Le Mans. Sono triste ed arrabbiato”.

Poche parole e un velo di rimpianto per Valentino Rossi, intanto l’entourage del pilota – così come tutto il team Yamaha – rassicura sul fratto che il Numero 46 non sia venuto a contatto con nessun altro della Scuderia (riferendosi naturalmente a coloro che saranno presenti al GP di Aragon), quindi è esclusa al momento la possibilità di contagio. Restano comunque degli accertamenti da effettuare.