Hai voglia di un contorno poverissimo di calorie? Oggi te ne proponiamo uno che non arriva nemmeno a 100 calorie: i bastoncini di zucchine fatti al forno croccantissimi.

Le zucchine sono un ortaggio davvero molto versatile, si prestano in cucina per innumerevoli preparazioni, che ci aiutano anche a condurre un regime alimentare piuttosto dietetico e controllato. Apportano pochissime calorie sono ricche di acqua, ma non solo! Possiedono infatti anche un alto quantitativo di vitamine sali minerali.

Bastoncini di zucchine croccanti, solo 120 calorie per 100 grammi!

Le abbiamo cucinati in moltissimi modi, gratinate, ripiene, come accompagnamento/abbinamento per piatti super prelibati. Oggi però vogliamo proportele in versione apericena, per aprire un pasto in maniera sfiziosa, ma soprattutto per concederti un piatto poverissimo di calorie e un contorno davvero ideale da abbinare a secondi piatti di carne o pesce.

Questa ricetta è un ottimo trucchetto per variare i vari contorni durante la settimana. È una preparazione semplicissima e superveloce ma anche davvero appetitosa per tutta la famiglia! È perfetta infatti sia per adulti che per bambini, non appesantisce e non dovrai assolutamente sentirti in colpa se stai seguendo una dieta per perdere peso. La preparazione di questa pietanza così prelibata richiede soltanto 15 minuti del tuo tempo, un ammollo di una mezz’oretta e una cottura per altri 30 minuti. L’apporto calorico è davvero basso per 100 grammi arriviamo a malapena a 120 calorie, il contorno perfetto per sentirti in forma e super appagata.

Bastoncini di zucchine croccanti: la ricetta facile

Ingredienti

Per preparare questa ricetta avrai bisogno di 600 g di zucchine romanesche, 70 g di pangrattato, se vuoi puoi usare anche un pangrattato senza glutine più leggero magari di mais, un uovo, 30 ml di bevanda vegetale a scelta oppure latte parzialmente scremato, 20 g di formaggio grattugiato preferibilmente grana o parmigiano, un cucchiaio d’olio extravergine d’oliva, sale e pepe quanto bastano ed erbe aromatiche a piacere.

Preparazione

Inizia così, accendi subito il forno preriscaldandolo a 180°. Ora dedicati alle zucchine: lavale, asciugarle e tagliarle i bastoncini cerca di farle tutte uguali di almeno 1 cm di spessore. Sala leggermente bastoncini e falli scolare Grazie all’aiuto di uno scolapasta, così perderanno tutta l’acqua in eccesso lasciali così per almeno una mezz’oretta. A questo punto, prepara due ciotole una con dell’uovo sbattuto e il latte e l’altra con il pangrattato che hai scelto. Passa i bastoncini prima nell’uovo e poi nel pangrattato scelto. Ora sistema i bastoncini distanziati tra loro su una teglia ricoperta da carta forno. Un piccolo trucchetto è quello di bagnare prima la carta e poi strizzarla, riusciremo così ad ottenere quella croccantezza davvero unica e prelibata.

Ora fai cuocere per una mezz’oretta nel forno già caldo, non appena estrarrai i tuoi bastoncini croccanti di zucchine, spolverizzali con del formaggio grattugiato a piacere ma soprattutto con delle spezie, puoi utilizzare il timo profumatissimo e che si sposa bene con la zucchina. Puoi preparare le zucchine, come abbiamo detto, in tanti modi, provale anche sotto forma di cotolette!