Matilde Brandi si sfoga durante la notte nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e si scaglia contro Antonella Elia: “Prima o poi esco”.

Matilde Brandi si scaglia contro Antonella Elia. Subito dopo la puntata serale con Alfonso Signorini, la Brandi, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, si è sfogata con alcuni coinquilini ammettendo di non aver gradito alcune esternazioni dell’opinionista che, nel suo scontro con Maria Teresa Ruta, si è schierata dalla parte di quest’ultima rilasciando alcune frasi nei suoi confronti che l’hanno lasciata interdetta. Durante lo sfogo, Matilde assicura che quando uscirà dalla casa affronterà l’argomento con la diretta interessata.

Matilde Brandi avvisa Antonella Elia: “Ti aspetto al varco. Mi fai passare per quella che non sono”

Tra Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta non c’è molta simpatia. Nel corso dell’ultima puntata serale con Alfonso Signorini, le due concorrenti sono state nuovamente protagoniste di un confronto nel corso del quale è emersa una frase della Ruta che criticava la Brandi per sentire la mancanza dell’aperitivo con le amiche. Un’affermazione che ha fatto molto male a Matilde la quale, durante la notte, si è sfogata ammettendo di non aver gradito alcune affermazioni della Elia.

“Antonella l’aspetto al varco. Purtroppo lei sta in studio e deve fare… Ha detto la cosa delle mie amiche e degli aperitivi. Menomale fino a ieri che ci stava pure lei. Sono cose mal consigliate, lei avrà il suo autore. Poi quando mi incavolo, mi prende la giugulare e ti alzo. Fino a ieri mi chiami e adesso davanti a tutta Italia mi fai passare per quella che non sono. Fammi stare zitta”, ha sbottato la Brandi che sarebbe in rotta con Maria Teresa Ruta per un programma televisivo.