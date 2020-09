Workout per mamme e bimbi da fare a casa: esercizi semplici

Fare attività fisica con i bimbi in casa può essere molto divertente. Oggi ti proponiamo un workout con i bimbi da fare a casa: esercizi semplici.

Fare ginnastica in casa con i bambini puoi aiutarti a rimanere attiva nonostante le difficoltà e i vari impegni della vita quotidiana. Soprattutto quando tu e i tuoi bimbi siete costretti in casa e non c’è possibilità di uscire all’aria aperta, questa può essere una delle attività nelle quali impegnarsi con creatività e movimento.

Workout per mamme e bimbi

Scopriremo oggi come puoi allenarti con i tuoi bimbi in maniera estremamente semplice, eseguendo degli esercizi facili anche per chi è alle prime armi. A casa tua puoi spaziare tra le varie attività dal fitness, con brevi workout originali ed efficaci fino ad arrivare a discipline come lo yoga o il pilates.

Il tuo bimbo si divertirà da matti e tu potrai dedicarti ad una sana dose di attività fisica. Non avrai bisogno di attrezzature particolari, potrai eseguire degli esercizi per di più a corpo libero, ti basterà munirti di un classico tappetino da yoga.

Anche se i bimbi non eseguiranno gli esercizi alla lettera non importa, se si tratta di bimbi davvero piccoli è possibile anche utilizzarli come pesi per incrementare l’intensità della seduta di allenamento. Renderai la tua giornata migliore e scaricherai lo stress grazie ad un’ora tutta per te e per i tuoi figli. Questo, può essere un modo di impiegare il tempo al meglio, in maniera decisamente proficua e creare una vera e propria seduta di fitness nel salotto di casa tua!

Un rapporto tutto creativo con i bimbi, all’insegna del movimento!

Piccoli o grandi poco importa, i bimbi senza far nulla in casa si annoiano tremendamente. Trascorreranno ovviamente una parte del tempo durante la giornata a giocare con le loro cose, ma spesso non riuscirai a renderli impegnati in qualcosa per un tempo prolungato.

Ed ecco qui che potrebbe entrare in gioco una ginnastica da fare in casa insieme a loro. Sappiamo bene quanto tu sia ricca di impegni e faccende domestiche ma, se vuoi ritagliarti un momento per te e per instaurare un rapporto creativo, originale e benefico con il tuo bimbo puoi sicuramente cimentarti in questa avventura.

La sedentarietà purtroppo è sempre dietro l’angolo e spesso e volentieri anche tu non riesci a ritagliarti un lasso di tempo da dedicare ad un po’ di sano movimento. In questo caso però, potrai organizzare la giornata perché non dovrai recarti altrove, ma potrai ottimizzarla direttamente a casa tua con la presenza dei tuoi bimbi.

Workout con i bimbi, si parte!

L’attività fisica, soprattutto per una mamma, è estremamente importante. Anche i tuoi bimbi in questa occasione impareranno a seguirti e a muoversi con te.

Puoi iniziare semplicemente con dei salti, una corsetta sul posto, come dicevamo, non necessiti di attrezzature particolari. Così non farai altro che creare un momento qualitativamente alto.

Ti raccomandiamo la totale sicurezza nel momento in cui inizierai ad approcciarti a delle sedute di allenamento casalinghe:

Sgombera qualsiasi cosa possa creare dei rischi attorno a te e per i tuoi bimbi;

Rendi uno spazio della casa in particolare adibito e sicuro per movimenti anche ampi;

Munisciti di un tappetino tradizionale da palestra, e se ne hai bisogno anche di uno da gioco per il bimbo.

Uno strumento utile da utilizzare e anche la palla fitness, la cosiddetta palla medica . Ce ne sono di varie grandezze che questa può rivelarsi un elemento molto utile per fare stretching, allungamenti, migliorare l’equilibrio. Puoi prenderne una per te e una per i tuoi bimbi.

. Ce ne sono di varie grandezze che questa può rivelarsi un elemento molto utile per fare stretching, allungamenti, migliorare l’equilibrio. Puoi prenderne una per te e una per i tuoi bimbi. Per aumentare la resistenza invece serviti degli elastici , ti accorgerai quanto i bambini li useranno per divertirsi sempre di più.

, ti accorgerai quanto i bambini li useranno per divertirsi sempre di più. Se i bambini invece sono un pochino più grandicelli puoi creare delle vere e proprie gare tra chi riesce a fare più salti con la corda.

Esercizi con i bimbi

Come prima cosa puoi mettere alla prova le loro abilità e scegliere degli esercizi incentrati sulla coordinazione. Può inoltre creare un fitto percorso ad ostacoli.

Puoi iniziare a collocare degli oggetti, ma anche dei giocattoli, all’interno della stanza a modi percorso.

Puoi metterci anche un pizzico di equilibrio dedicandoti a degli esercizi per l’addome come ad esempio il plank, con il quale dovrete assumere entrambi una posizione a tavolino, contraendo fortissimo i muscoli addominali e, iniziata la sfida, vedrete chi più resiste nella posizione!

Breve circuito da fare a casa o all’aria aperta

Hai visto quanto allenarsi a casa con i bimbi non sia affatto un’impresa impossibile. Trovare i giusti compromessi per allenarsi a casa diventerà divertente e ti regalerà tanto benessere.

Da non sottovalutare il fatto che allenarsi con i bambini andrà ad implementare in loro un messaggio molto importante che è quello di prendersi cura del proprio corpo, migliorare la loro autostima e cercare di scaricare le energie

Ecco perché vogliamo proporti un piccolissimo manuale semplice e fruibile a tutte le mamme per praticare attività fisica con i bimbi in casa:

Puoi effettuare dei piegamenti sulle braccia per i tuoi tricipiti e addominali, ti basta mettere le mani distanziate in maniera parallela e spingere in alto tutto il tuo corpo aiutandoti con le punte dei piedi fino a distendere completamente i gomiti. È possibile rimanere anche in appoggio sulle ginocchia ed effettuare dei semplici usciamo push-up.

ti basta mettere le mani distanziate in maniera parallela e spingere in alto tutto il tuo corpo aiutandoti con le punte dei piedi fino a distendere completamente i gomiti. È possibile rimanere anche in appoggio sulle ginocchia ed effettuare dei semplici usciamo push-up. Poi ci sono i crunch, stenditi supina sulla tuo tappetino da yoga con le ginocchia piegate le piante dei piedi poggiati completamente a terra, stacca la parte alta della schiena dal pavimento lasciando invece la parte bassa attaccata al tappetino. Per questo esercizio, ogni qualvolta vi alzerete con la schiena potete battere il cinque con il vostro bimbo.

Trovate nel video soprastante altri utili esercizi da fare a casa con i bimbi, che aspettate? Iniziate a sperimentare questa esperienza divertente e benefica!

E quando i bimbi sono più piccoli? Esercizi semplici ma efficaci!

In realtà, quando i bimbi sono più piccini, paradossalmente, l’allenamento sarà molto più semplice. Puoi sostituire i pesi che avresti impiegato per determinati esercizi prendendo in braccio il tuo bimbo ed effettuando dei piegamenti, degli squat, oppure puoi semplicemente adagiarli sul tappetino sdraiati ed intrattenerli mentre ti eserciti con delle smorfie, baci o simili.

Fonte: (blog.cliomakeup.com)