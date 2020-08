Ferragosto senza falò, spiagge chiuse in molti comuni

Attenzione alle ordinanze dei vari comuni e località, scattano divieti e multe fino a 3 mila euro. Spiagge e locali blindati a Ferragosto.

L’estate 2020 sarà diversa dalle altre, feste in spiagge, falò, divertimento, pic nic e fuochi d’artificio lasciano il posto alla precauzione.

Si fa sentire l’emergenza Coronavirus anchea Ferragosto. Abbiamo attraversato mesi terribili, attanagliati dal pericolo di contagio, abbiamo vissuto una pandemia, siamo stati in isolamento e lentamente stiamo tornando alla quotidianità ma con la mascherina rigorosamente sul viso.

Ferragosto 2020 all’insegna dei divieti

Per chi immaginava un Ferragosto come quelli passati niente di più lontano dalla realtà. Questo Ferragosto sarà diverso. Molto comuni hanno messo un freno alla movida acconsentendo alla chiusura di locali, spiagge e tutto ciò che possa favorire assemblamenti.

Seppure il numero dei contagi sia inferiore rispetto ai mesi precedenti non siamo fuori pericolo, i contagi non sono cessati definitivamente e la precauzione è ancora necessaria.

In nome della sicurezza nel Lazio Nicola Zingaretti ha reso nota l’intenzione di rendere obbligatori test per Covid-19 per coloro che hanno soggiornato in località ad alta diffusione del Covid-19. De Luca in Campania ha incrementato il numero dei i controlli su aliscafi e traghetti per assicurarsi che i passeggeri viaggiassero con le mascherine. In Sicilia Musumeci chiude le discoteche ed incentiva serate all’aperto con ingressi controllati e limitati e uso della mascherina.

Sul litorale laziale, il comune di Anzio, nota località balneare, il sindaco conferma il divieto di accesso in spiaggia con controlli e sanzioni fino a 3 mila euro per i trasgressori. Spiagge blindate, niente campeggio, niente falò… e niente fuochi d’artificio.

Lo stop ai fuochi d’artificio è stato indetto da Modica, Scicli, Numana. A seguire da Civitanova Marche a Chioggia, da Pescara a Melendugno, da Fondi a Padova.

Prima di recarvi nella località in cui vete deciso di passare il Ferragosto informatevi sulle ordinanze sindacali comunali in atto per evitare spiacevoli sorprese e multe.