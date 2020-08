Regina delle serie tv, Elisabetta II svela le sue preferenze

Elisabetta II scopre le carte e ammette qual è il suo film preferito, la risposta all’attore Brian Blessed. I gusti della Regina, in fatto di cinema e serie tv, sono molto particolari.

Elisabetta II ha rivoluzionato, a suo modo, il protocollo regale: essere donna e Regina, in Inghilterra, comporta oneri e onori. La vita, da fuori, somiglia ad un film ma poi la vera trama è costituita dagli intrecci dietro le quinte. Paradossalmente, con una corona in testa, quel che più conta – molto spesso – sono i retroscena più che la ribalta.

Nel Regno Unito, qualcosa di cui parlare, almeno nel recente passato, c’è stato: prima la Brexit, poi la Meghanexit, con l’uscita di scena – inattesa e poco compresa – di Harry e Meghan in relazione successivamente alla biografia (ormai prossima all’uscita) “Finding Freedom”. All’ombra di Buckingham Palace, insomma, ci sarebbero gli spunti per la trama di un film.

Una nerd con la corona: la Regina Elisabetta e la passione per fantascienza e superpoteri

Una serie, invece, l’hanno già fatta: “The Crown”, il colpevole di tutto (se così si può dire) è Netflix che ha prodotto una sorta di docu-fiction, in grado di strizzare l’occhio al cinema di genere, che ripropone gli intrecci e i pettegolezzi nel corso degli anni di reggenza da parte di Elisabetta II. L’idea, inizialmente, non piaceva molto alla Regina che poi, però, si è dovuta ricredere: lo scetticismo di Sua Maestà era dovuto, principalmente, a due fattori.

Uno relativo al chiacchiericcio e al dibattito frivolo che un simile prodotto avrebbe potuto generare – e ha generato – in merito ad una sequela di cose non rivelate o presunte verità celate nel corso degli anni in cui Elisabetta II è stata al trono. Fra passato e presente, la Regina ne ha viste, sentite e vissute di ogni: per questo scoperchiare il “vaso di Pandora” – se così possiamo definirlo – in streaming sembrava un tentativo leggermente azzardato.

In seconda battuta, la Regina non avrebbe strizzato l’occhio in modo troppo benevolo a “The Crown” per via della sua passione nei confronti di un diverso tipo di opere cinematografiche: non si direbbe, ma la Regina è una vera e propria nerd. Regale, s’intende, ma pur sempre nerd. Il suo film preferito, infatti, è “Flash Gordon”.

Sua Maestà ha rivelato a Brian Blessed, interprete nel 1980 di Vultano, che è solita guardarlo spesso e volentieri durante le feste natalizie con i propri pronipoti. L’attore ha poi ammesso come la Regina gli abbia chiesto di recitare una frase iconica del film: “Se non ti dispiacesse, gradirei sentirti dire: “Gordon è vivo”, quindi a gentile richiesta Blessed si è lasciato andare a questo ‘fuori programma’. Non capita tutti giorni di avere una spettatrice del genere. Infine, restando in tema di opere seriali e filmiche, la Regina nutre una vera e propria passione per “Downtown Abbey”. Anche i ricchi praticano il binge watching, ma i reali – a quanto pare – lo fanno meglio.

