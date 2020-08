E’ morta Franca Valeri, addio alla ‘Signora Cecioni’ icona femminile del nostro tempo

E’ morta l’attrice Franca Valeri, aveva da poco compiuto 100 anni. Con lei se na va un pezzo della storia del teatro e della TV italiana

Una di quelle notizie che sai che prima o poi ti capiterà di leggere, ma speri che questo avvenga il più tardi possibile. Franca Valeri, tagliente e pungente attrice nostrana, è morta oggi, 9 Agosto 2020 all’età di 100 anni.

Di origine ebraica, nata a Milano nel 1920, la Valeri si è sempre distinta tra i suoi colleghi per la sua professionalità istrionica che la vedeva impegnata sia in ruoli più forti e meditati, che nei suoi personaggi leggeri e divertenti, come la ‘Signora Cecioni’.

Di sicuro la sua dipartita lascerà un vuoto incolmabile come chi, suo collega di un tempo cinematografico che non tornerà più, l’ha preceduta. Ricordiamo ultimamente le parole di una triste Sofia Loren che, il giorno della morte dello stimatissimo Ennio Morricone, disse: “Sono triste, gli amici se ne vanno, sto rimanendo sola”.

Non ci resta che dire un grande GRAZIE a Franca, per la sua bravura, per averci intrattenuto sin da quando eravamo bambini, e per aver fatto capire che le donne non sono solo gambe e forme, le donne, cari miei, sono molto di più.