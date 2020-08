Informazione Online classifica Giugno: il network della Web365 fa un salto in avanti

Informazione Online classifica Giugno: il network della Web365 fa un salto in...

Informazione Online, la classifica di Giugno 2020 è stata pubblicata. Solo 22 siti sono in crescita, benissimo per il colosso WEB365, di cui anche la nostra testata giornalistica fa parte, che si piazza all’8° posto Sulla rivista specializzata in comunicazione, PrimaOnLine, sono stati pubblicati nel pomeriggio del 5 agosto 2020 i dati Comscore del mese di Giugno 2020, ossia quei dati che concorrono a creare la classifica dei primi 100 tra testate giornalistiche e siti specializzati di informazione.

Informazione Online, I dati Comscore di Giugno 2020

Il lockdown dovuto al Covid-19, come riporta PrimaOnlLine, ha fatto registrare un forte rallentamento del traffico in rete: “Solo 22 media sui cento della nostra classifica – scrive primaonline – sono in crescita su maggio 2020, 77 sono in calo”.

Un buon risultato è stato raggiunto dal quotidiano Libero ma, come riferisce il report, questa ascesa è figlia di un motivo più tecnico che editoriale: “il completamento della taggatura dei contenuti distribuiti su piattaforme terze, come le accelerated mobile pages (AMP) di Google”.

In generale, riporta PrimaOnLine, si nota lo spostamento dell’attenzione del pubblico in rete dai giornali di informazione ai siti tematici e di intrattenimento.

Informazione online Giugno 2020: il Network Web365 chiude in alto alla classifica

In questo contesto va rilevato un importante salto in avanti del network Web365, quello di cui fa parte anche la nostra testata giornalistica CheDonna.it. Il nostro network vanta testate giornalistiche e siti di intrattenimento come i seguenti colossi del web: amoreaquattrozampe.it; AsRomalive.it; Bloglive.it; Calciomercato.it; Calciomercatonews.it; Calciomercatoweb.it; Checucino.it; Chedonna.it; Chenews.it; Direttagoal.it; inews.it; Interlive.it; Juvelive.it; Lalucedimaria.it; Leggilo.org; Livescore24.it; Meteoweek.com; Milanlive.it; Napolicalciolive.it; Newsnotizie.it; Ricettasprint.it; Serieanews.com; Seriebnews.com; Sologossip.it; Tuttomotoriweb.it; Universomamma.it; Viagginews.com; Yeslife.it e Youmovies.it.

Come si denota dalla classifica di PrimaOnLine, il nostro network aumenta di quasi il 5% passando da 17.224.000 visitatori unici a 18.136.000. Da rilevare che al momento web365 si trova all’ottavo posto della classifica generale ma, a soli 739.000 visitatori unici dal quinto posto sul quale, al momento, è seduto un colosso della rete come Giallozafferano della Mondadori.

Inoltre la nostra testata Giornalistica dedicata al mondo femminile, CheDonna.it, rimane nella classifica anche in ‘solitaria‘, oltre che come parte del network, al 54° posto, preceduta da un altro nostro sito dedicato al cinema e alla TV, Youmovies.it al 52° posto e seguita all’84° posizione da un altro sito di proprietà della Web365, Amoreaquattrozampe.it, specializzato nell’informazione in ambito animale.

I primi cento media in Italia: la classifica di giugno 2020

Nota metodologica a cura di Primaonoline: Dalla classifica sono esclusi, su richiesta degli editori, Corriere.it, terzo assoluto nella classifica riservata alle sole testate e i giornali online del gruppo Gedi (Repubblica.it, HuffingtonPost.it, LaStampa.it)