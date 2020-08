Fabrizio Moro incanta in Sardegna con un concerto acustico durante il primo appuntamento del Radio Italia Live estate: fan e vip con la pelle d’oca.

Fabrizio Moro è tornato ad esibirsi dal vivo e lo ha fatto nel corso del primo appuntamento del Radio Italia Live estate che si è tenuto nel villaggio turistico al VOI Tanka Village di Villasimius. Un appuntamento unico a cui il cantautore romano ha risposto presente per tornare ad assaporare il palco che è la cosa che ama di più del suo mestiere.

Con un mini concerto acustico, accompagnato dalla sua chitarra e dalle tastiere del maestro Claudio Junior Bielli, uno dei suoi storici musicisti, Fabrizio Moro ha incantato non solo gli ospiti del villaggio, ma anche i fans che sono riusciti a raggiungerlo per tornare a rivivere le emozioni di un concerto live.

Fabrizio Moro incanta con un concerto acustico, i fan: “le sue canzoni, le sue parole e la sua umiltà patrimonio dell’umanità”

Voce graffiante e potente, emozionato, umile, sincero e schietto come sempre, Fabrizio Moro ha incantato gli ospiti del VOI Tanka Village di Villasimius che hanno regalato anche ai suoi tantissimi fans che non sono riusciti ad esserci i momenti più belli con foto, video e dirette sui social. Da Libero a Pensa, da Portami via a Il senso di ogni cosa, da Sono solo parole all’Eternità fino a Non mi avete fatto niente, con voce e piano, il cantautore ha fatto venire i brividi a tutti come testimoniano anche i vip presenti.

Tra coloro che hanno regalato ai fans di Fabrizio Moro che in Sardegna si è lasciato immortalare insieme alla figlia Anita tantissimi video della serata ci sono anche i maestri di Ballando con le stelle come Raimondo Todaro e Stefano Oradei che, nel pubblicare i video della serata, si sono lasciati andare ad una serie di commenti. “Fabrizio Moro brividi”, scrive Raimondo Todaro condividendo il video di Portami via. “Pazzesco, grande”, aggiunge Stefano Oradei pubblicando il video di “Libero” mentre sulle note de “Il senso di ogni cosa” che Fabrizio Moro ha fatto rivivere in una nuova veste ha aggiunto “Top”.

Tantissimi i commenti dei fan su Twitter che hanno mandato in tendenza l’hashtag #FabrizioMoro.

Le canzoni di Fabrizio, le parole di Fabrizio, l’umiltà di Fabrizio devono diventare patrimonio dell’umanità. #FabrizioMoro #RadioItalia — Mary (@MaryMoSoLu) August 5, 2020

Sentire #FabrizioMoro ogni volta mi scombussola l’anima!! — Nིiིcིoིlིeིtིtིaི🐺 sonoquelrumorechediventasuono (@Nicolet78592406) August 5, 2020

che meraviglia 😍 la sua voce dal vivo è sempre pazzesca ❤ #FabrizioMoro #RadioItalia — Francesca🎩🎸 (@Turchese4) August 5, 2020

La possono fare insieme, separata, acustica, piano, chitarra, ma è sempre magnifica. E questa versione senza il non mi avete fatto niente urlato mi ha spezzata 🥺 oggi era particolarmente emozionato e carico… era anche felice pic.twitter.com/xOygXmsfG9 — paradigm (@weltschmerz96) August 5, 2020

Il senso di ogni cosa pt1 pic.twitter.com/Uym4Mk8n7o — paradigm (@weltschmerz96) August 5, 2020

SONO SOLO PAROLE È UNO DEI TESTI MIGLIORI DEGLI ULTIMI 10 ANNI DI MUSICA ITALIANA E TUTTI MUTI. pic.twitter.com/JYs8dfKQ08 — LeMetaMorizzate (@meta_moro) August 5, 2020

Incredibile come Fabrizio Moro possa passare dalla magia di Portami Via, NMAFN, Il Senso di Ogni Cosa, Sono Solo Parole, L’eternità, Libero e Pensa a VAFFANCULO STO 2020 e confermarsi ancora l’uomo giusto per tutti. — LeMetaMorizzate (@meta_moro) August 5, 2020

In conclusione, Fabrizio Moro ha salutato tutti i presenti al VOI Tanka Village di Villasimius e gli ascoltatori di Radio Italia con un pensiero condiviso da tutti come potete ascoltare alla fine del video che trovate qui in basso.

Un momento molto intenso che ha riacceso i riflettori sulla musica live.