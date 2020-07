Il rompicapo che mette in evidenza le imperfezioni del nostro cervello

Sei pronto a sfidare la tua capacità di risoluzione con questo fantastico rompicapo? Sappi che la tua risposta evidenzierà le imperfezioni del tuo cervello.

Enigmi, indovinelli, rompicapo, non esiste niente di più divertente per mettere alla prova la nostra capacità logica. Sai perchè il rompicapo ci affascina? perchè è qualcosa di atemporale, ha la capacità di rilassare lo spirito e poi la sua natura competitiva stuzzica il nostro appetito.

SULLO STESSO ARGOMENTO: IL ROMPICAPO del MOMENTO: dove è il cellulare?

Se sei convinto che si tratta soltanto di giochi per il cervello sappi che ti sbagli, è stato dimostrato che la loro pratica regolare è in grado di aumentare l‘attività cerebrale complessiva di un individuo. Oggi abbiamo scelto per voi un rompicapo che sembra estremamente facile, ma attenzione la risposta potrebbe sorprenderti, questo rompicapo ha una natura “maliziosa”.

Ecco il rompicapo che ti rivela come funziona il cervello

Grazie a questo semplice rompicapo capirai come funziona il tuo cervello, nello specifico come elabora le informazioni. L’equazione che viene mostrata sembra ovvia vero? Proprio per questo molte persone sbagliano la risposta. Ti consigliamo di osservare bene e di fare attenzione prima di rispondere se non vuoi sbagliare anche tu.

Sei pronto a fare il test?

Questa immagine, come avrai notato è la rappresentazione grafica di una formula matematica, tra l’altro molto semplice. Ma se non guardi l’intera immagine, potresti non riuscire a fornire la risposta giusta. Ora dimmi, qual’è la tua risposta?

Per scoprire se hai indovinato continua a leggere:

Molti di voi hanno detto che la risposta è 12 oppure 1, ma non è così. Il ragionamento che avete fatto non è corretto!

Il primo ragionamento fatto dalla maggiorparte delle persone è stato quello di addizionare tutti i numeri 1 per un totale di 12. Questo 12 moltiplicato per (0+1 = 1) fa sempre 12, oppure moltiplicato per 0 fa 0 e poi aggiungendo l’ultimo +1 risulta 1 (12*0=0, 0+1=1)

Tuttavia, sarebbe stato sufficiente osservare la fine delle prime due righe per rendersi conto che il segno + non era presente.

Ciò significa che ci sono due cifre 11 e non 1 e la risposta corretta è quindi che 30. (1+1+1+1+11+1+1+1+1+11+1*0=30)



In effetti, l’enigma era abbastanza semplice, bastava aguzzare l’osservazione.

L’importanza dei giochi logici per grandi e piccini

I giochi per il cervello hanno come funzione principale quella di stimolare il cervello indipendentemente dall’età. La stimolazione è benefica perchè:

promuove la concentrazione e il rilassamento

Questi giochi forniscono la chiave per staccare la spina, dimenticare tutto, rilassarsi o concedersi esclusivamente del tempo per se stessi focalizzandosi in via esclusiva sull’enigma. Inoltre il cervello si sforza di trovare la risposta logica e quindi si allena facendo una ginnastica mentale.

Bisogna tenere presente però che non siamo tutti uguali, ciò che ad alcuni rilassa ad altri stressa, quindi meglio tenere sempre presente le preferenze di ciascuna persona nel caso in cui si stia cercando un antistress.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Trova il Panda, il rompicapo che sta facendo impazzire il web

Stimolare i neuroni

Fare un’enigma stimola diverse aree del cervello e sviluppa le nostre capacità cognitive. Oltre a sforzare il cervello a concentrarsi su una attività per volta, aiuta a riordinare le idee che affollano il pensiero e ci abitua a trovare soluzioni ai problemi, senza che nemmeno ce ne rendiamo conto.

Ottimizzare il senso di osservazione

Come abbiamo visto in questo caso, aguzzare l’osservazione è essenziale per trovare la soluzione di un’enigma. Questi giochi aiutano a testare la nostra capacità di visualizzare mentalmente i problemi che abbiamo davanti a noi.

Essere più pazienti

Mantenere la calma è l’altro elemento basico per risolvere un enigma. Bisogna avere pazienza e ragionare. Se vostro figlio è particolarmente impaziente, giochi di questo tipo potrebbero rivelarsi paticolarmente utili. Inoltre è un modo divertente per insegnare ai più piccoli l’arte di non arrendersi troppo rapidamente e capire che per arrivare ad una soluzione occorre tempo.

Scopri tutte le nostre notizie curiose nella sezione Curiosità appositamente dedicata, troverai tantissimi articoli che ti stupiranno e le notizie più sorprendenti del momento a livello internazionale.