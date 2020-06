Che ne diresti di variare la tua dieta settimanale arricchendola con 6 preparazioni semplici, light e complete? 6 piatti unici per godere della praticità senza dover rinunciare al gusto.

Scopri 6 ricette che si compongono di alimenti sani e che renderanno la pietanza un piatto unico e prelibato. Ogni piatto ti permetterà di raggiungere il giusto livello di sazietà e prepararli sarà davvero un gioco da ragazzi. 6 PIATTI UNICI leggeri e gustosi. 6 RICETTE con carne, pesce, verdure

6 PIATTI UNICI di carne, pesce, verdure

Sei sempre di corsa e spesso ti capita di peccare di fantasia riguardo le preparazioni dei pasti settimanali? Nel frattempo ti suggeriamo il nostro utile articolo su come organizzare i pasti della settimana (clicca qui per leggerlo!) e poi proponiamo 6 piatti unici nutrienti, pratici e prelibati per gustare pranzi e cene al massimo della salute, del benessere e dei sapori.

Ritagliati una ventina di minuti per dedicarti alla preparazione di questi 6 piatti. Un piatto bilanciato è essenziale per garantire l’equilibrio dei macronutrienti e quindi un insieme di alimenti benefici per la salute. Ogni ricetta includerà delle verdure, una fonte di carboidrati e una di proteine, entriamo ora nel vivo delle preparazioni!

2 ricette con il pesce

Riso basmati integrale con broccoletti, salmone alla piastra , spezie a piacere, olio evo a crudo.

Spaghetti di semola integrale con tonno alla piastra, zucchine grigliate, una manciata di frutta secca a scelta tritata grossolanamente, spezie a piacere, olio evo a crudo.

2 ricette con la carne

Pollo alla piastra con riso basmati integrale e peperoni grigliati, spezie a scelta, olio evo a crudo.

Polpette di macinato di tacchino con hummus di piselli, spezie a scelta, olio evo a crudo.

2 ricette con le verdure

Omelette con parmigiano e spinaci saltati in padella, spezie a scelta (erba cipollina consigliata), olio evo a crudo.

Insalatona mista di valeriana, finocchio, carote, olive nere, spicchi di arancia, scaglie di parmigiano, una fetta di pane bruscato di segale integrale, spezie a scelta, olio evo a crudo.

Il piatto unico, non solo praticità ma anche salute!

Il piatto unico non è soltanto sinonimo di praticità, è una vera e propria fonte di benefici, racchiude, se composto in maniera corretta, una ricchezza di alimenti vantaggiosi per la salute.

Ti aiuterà a raggiungere la sazietà, sarà un binomio di micronutrienti e macronutrienti (proteine, carboidrati, grassi buoni, vitamine e sali minerali). Conferirà regolarità al tuo intestino e ti regalerà molta soddisfazione se è vero che anche l’occhio vuole la sua parte.

Mangiar sano e praticare regolarmente attività fisica sono davvero due elementi irrinunciabili se vuoi rimanere o tornare in forma e godere di benessere psico-fisico.