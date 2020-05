Roma, spara e uccide la moglie e poi si toglie la vita: video

Tragedia a Roma: un uomo ha prima puntao la pistola contro la moglie e il figlio e poi contro se stesso togliendosi la vita, video.

Tragedia a Roma dove un uomo di 67 anni che aveva lavorato come guardia giurata, ha sparato prima alla moglie e al figlio e poi ha rivolto l’arma verso se stesso togliendosi la vita. Tutti e tre sono stati portati in ospedale dove sono morti i due coniugi mentre il figlio versa in gravi condizioni.

Secondo quanto riporta Il Messaggero sembra che la coppia fosse in fase di separazione. La donna si sarebbe recata a casa dell’ex insieme al marito per prendere alcune cose. Poco dopo si sarebbe consumata la tragedia.