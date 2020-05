Beatrice Valli, con una diretta con Chi, fa chiarezza sul piccolo problema di salute della figlia Azzurra e parla di Marco Fantini e Uomini e Donne.

Beatrice Valli si racconta durante una diretta Instagram con il settimanale Chi facendo chiarezza sul piccolo problema di salute della figlia Azzurra e tornado indietro nel tempo ricordando le numerose critiche ricevute durante la sua esperienza come corteggiatrice di Uomini e Donne.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Beatrice Valli annuncia: “Pronta per un altro figlio”

Beatrice Valli: “piccolo problema alla lingua per Azzurra. Tante critiche durante Uomini e Donne”

Beatrice Valli e Marco Fantini sono diventati nuovamente genitori con la nascita della piccola Azzurra che si è aggiunge a Bianca, nata dal loro amore e ad Alessandro, il figlio che Beatrice ha avuto da una precedente relazione. Durante una diretta Instagram con il settimanale Chi, la Valli ha fatto chiarezza su alcuni argomenti, in primis sul piccolo problema di Azzurra.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Beatrice Valli mamma | La sorella Ludovica: “andare da lei? Scorretto”

“La bambina è nata alle 04:55. Il piccolo problema che ha alla lingua è un qualcosa di molto comune. Tanti bambini nascono con il frenulo della lingua corto. Questo infatti viene tagliato alla nascita perché non riescono attaccarsi bene al seno. La mia si attacca bene e sta crescendo. Però può succedere in certi casi che anche se non è troppo corto può provocare poi problemi nel parlare quando sarà più grande. Aspetteremo un’altra settimana, vediamo come va, e sarebbe il caso di tagliarlo proprio per prevenire questi piccoli problemini che sono piccoli però stare dietro a logopedia e guardare e capire se parla bene, preferisco farlo subito. Però non è un problema grave“, ha spiegato la Valli.

Beatrice ha anche ricordato le critiche ricevute durante la partecipazione a Uomini e Donne dove corteggiò Marco Fantini che poi la scelse. All’epoca, Beatrice fu criticata per aver scelto di partecipare ad una trasmissione televisiva dopo essere diventata mamma a 17 anni.

“Sono stata criticata tantissimo. Sono diventata mamma a 17 anni e la critica era sei rimasta incinta giovanissima, ma chi ti credi di essere, sei venuta qui a fare cosa, con un figlio piccolo stai con tuo figlio. Tutte critiche abbastanza inutili perché alla fine ho dimostrato a tutti attraverso i social chi ero e chi sono realmente. In generale, comunque, i social mi hanno aiutato molto a far capire alle persone ciò che ero e ciò che volevo dimostrare”, ha concluso Beatrice.