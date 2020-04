I piedi gonfi sono un problema che riguarda tantissime persone, ma ci sono dei rimedi naturali efficaci utili. Scopriamo quali.

Quante volte vi è capitato di svegliarvi al mattino ed avere i piedi gonfi?

A tutte è capitato almeno una volta nella vita, questo problema può dipendere dalla stanchezza, affaticamento soprattutto dopo una giornata intensa. Anche stare troppe ore in piedi potrebbe causare il gonfiore ai piedi. Le cause possono essere varie, ma non deve essere mai sottovalutato il problema è importante chiedere sempre il parere medico.

Scopriamo le principali cause dei piedi gonfi e come rimediare a questo problema, leggendo attentamente questo articolo.

Piedi gonfi: cause

I piedi gonfi sono un problema che interessa tantissime persone e le cause sono davvero tantissime, ma anche l’anatomia dei piedi è tale da renderli particolarmente soggetti a gonfiarsi. Basti pensare che stare troppo tempo in piedi oppure assumere per troppo tempo la stessa posizione, ha ripercussioni sui piedi, causando il gonfiore. Nel momento in cui andiamo a dormire, i piedi subiscono le conseguenze di tutto lo stress e delle ore di immobilità, che non permettono alla circolazione di drenare liquidi e sangue.

Le cause più comuni sono:

artrite

piede piatto

insufficienza linfatica e circolatoria : infatti quando la circolazione agli arti inferiore è molto difficile, il sangue tende a ristagnarsi alla parte bassa, causando il gonfiore ai piedi e non solo anche alle gambe e caviglie;

: infatti quando la circolazione agli arti inferiore è molto difficile, il sangue tende a ristagnarsi alla parte bassa, causando il gonfiore ai piedi e non solo anche alle gambe e caviglie; alimentazione non sana :l’eccesso di alimenti lievitati, dolci e eccesso di sale possono far ristagnare i liquidi;

:l’eccesso di alimenti lievitati, dolci e eccesso di sale possono far ristagnare i liquidi; vita sedentaria : se si svolge un’ attività fisica o una semplice passeggiata al giorno, si evita il ristagno dei liquidi, facendoli risalire verso le stazioni linfatiche centrali, quindi migliora la circolazione;

: se si svolge un’ o una semplice passeggiata al giorno, si evita il ristagno dei liquidi, facendoli risalire verso le stazioni linfatiche centrali, quindi migliora la circolazione; squilibrio ormonale: in particolar modo nelle donne, quando si presenta il ciclo mestruale mensile e stagionale porta ritenzione idrica con conseguenti piedi gonfi;

in particolar modo nelle donne, quando si presenta il ciclo mestruale mensile e stagionale porta ritenzione idrica con conseguenti piedi gonfi; indossare calze, collant e scarpe troppo strette ;

; indossare spessi scarpe con tacchi alti;

eccesso di fumo

fumo di sigaretta

eccesso di peso corporeo

patologie varie come: cardiache, vascolari, reumatiche o metaboliche.

Scopriamo come rimediare ai piedi gonfi, così da alleviare il fastidio.

Rimedi naturali per piedi gonfi

I rimedi naturali per alleviare il gonfiore ai piedi quando ci si sveglia al mattino, sono utili in caso in cui non ci siano delle patologie. E’ opportuno chiedere il parere sempre del medico specialista che saprà darvi delle indicazioni più chiare in base alla problematica.

Ecco alcuni rimedi naturali per alleviare il problema dei piedi gonfi.

1- Pediluvio: è il rimedio classico delle nostre nonne, basta immergere i piedi in una bacinella con acqua calda, aggiungete un pò di sale grosso e un olio essenziale alla lavanda. Lasciateli per 10 minuti, poi li togliete i piedi dalla bacinella e lavateli sotto un getto di acqua fredda, così da riattivare la circolazione.

Provate un pediluvio alla menta, che facilita la diuresi ed ha un’azione antinfiammatoria, in una pentola mettete tre cucchiai di foglie di mente fresche, e 1 litro di acqua e fate riscaldare. Lasciate bollire per 10 minuti, poi fate intiepidire e trasferite in una bacinella, immergete i piedi per 15 minuti.

2– Dormire con cuscino sotto alla caviglia: in questo modo i piedi sono un pò rialzati rispetto al resto del corpo.

3- Bere tisane drenanti: come la centella asiatica, i semi di finocchio, questi permettono il drenaggio dei liquidi, si consiglia di bere la sera prima di andare al letto.

4- Massaggiare i piedi: è davvero importante per alleviare il gonfiore e la stanchezza dei piedi. Utilizzate dei gel a base di erbe rinfrescanti come: mentolo, rosmarino, eucalipto, che migliorane la circolazione sanguigna. Se eseguite spesso troverete sicuramente sollievo.

5– Seguire un alimentazione sana ed equilibrata: bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e non solo bisogna inserire nella dieta alimenti poveri in sale e poco lievitati.

6– Fare attività sportiva: non è necessario fare sport ma anche una passeggiata di almeno un’ora al giorno, aiuta tantissimo la circolazione sanguigna, riducendo l’insorgenza dei piedi gonfi. In alternativa potete sdraiarvi su un tappeto e ruotate la gamba in senso orario per almeno 15 volte, ripetete lo stesso ma nella direzione opposta. Ripetete lo stesso esercizio con l’altra gamba, aiuterà a migliorare la circolazione.

7- Indossare scarpe comode e senza tacchi alti

8- Impacchi con il cetriolo: basta tagliare il cetriolo a fette un cetriolo e l’applicate sui piedi, poi avvolgete un asciugamano di cotone e lasciate agire. Il cetriolo non fa altro che assorbire il fluido accumulato, riducendo il gonfiore.