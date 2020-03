Chi di noi non ha lo zenzero in casa? E’ una spezia che possiamo usare in molte ricette ma è anche una pianta dalle proprietà curative, un ottimo elisir di benessere. Scopriamo i suoi benefici…

Lo zenzero è ormai uno degli ingredienti che non manca mai nella nostra cucina. E’ molto versatile ed ha un potere nutrizionale alto. Ma non solo. Ha innumerevoli proprietà benefiche per il nostro organismo? Un esempio? Aiuta la digestione e sgonfia la pancia, lottando contro il grasso accumulato sul punto vita. Questo è ottimo, soprattutto adesso in vista dell’estate quando il chiodo fisso di molti è come riuscire ad avere un addome piatto.

Le proprietà benefiche dello zenzero a livello addominale

Per quanto riguarda la digestione, aiuta a prevenire i fenomeni di fermentazione a livello sia gastrico, sia intestinale. Da non trascurare è anche la capacità di favorire la secrezione salivare, decisiva per attivare i processi di pre-digestione durante la masticazione. Insomma assumerlo, in qualsiasi forma, migliora i processi digestivi, facendoci sentire leggeri e più sicuri anche con gli altri.

Lo zenzero, e lo confermano molti studi scientifici, aiuta anche a prevenire l’eccesso di grasso proprio sulla pancia, un problema non solo dal punto di vista estetico ma anche per quel che riguarda la salute dato che è un fattore di rischio per il benessere cardiaco. Lo zenzero si può assumere in molti modi. Uno semplice è quello di berlo sotto forma di tisana a cui si può aggiungere qualche goccia di limone. Il mix di limone e zenzero è un portento per la forma fisica. Bere questa tisana durante il giorno aiuta a combattere la ritenzione idrica e contribuisce alla mantenere bassi i livelli di appetito. Vi avevamo parlato anche dei benefici della tisana zenzero e curcuma. Ma non è tutto perché lo zenzero essiccata in polvere, rizoma della pianta Zingiber officinale Roscoe, rispetto a quello fresco, è caratterizzato da una maggior quantità di composti antiossidanti e antinfiammatori. E’ ricco di minerali preziosi, come il potassio, il magnesio, il fosforo, il calcio e il sodio e grazie alle sue proprietà permette di regolare anche il cortisolo, l’ormone dello stress che, quando raggiunge livelli eccessivi, aumenta di riflesso il rischio di avere a che fare con un incremento del grasso addominale.

Insomma lo zenzero è un toccasana per il nostro benessere. Facciamone scorta e assumiamolo come spezia per insaporire i cibi o come tisana da gustare comodamente a casa durante il giorno!