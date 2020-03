Coronavirus | Lo show RAI di beneficenza chiama a raccolta le star

Il Coronavirus non ferma la beneficenza: la RAI ha organizzato Musica Che Unisce, un lunghissimo show on line per sostenere la protezione civile.

A rispondere alla chiamata del servizio televisivo nazionale sono stati moltissimi artisti, tra cui Tiziano Ferro, Emma Marrone, Tommaso Paradiso, Roberto Bolle e moltissimi altri.

L’idea è quella di realizzare un lunghissimo show di beneficenza per raccogliere fondi da destinare alla Protezione Civile Italiana, che in questo momento sta operando in prima linea per sostenere lo sforzo degli ospedali nazionali.

Lo show sarà diffuso in streaming su diversi canali e, naturalmente, prevede che ogni famosissimo ospite rimanga a casa propria, esattamente come stanno facendo gran parte dei cittadini del mondo in questo momento.

Contro il Coronavirus la RAI fa beneficenza in streaming

L’elenco dei personaggi che parteciperanno all’iniziativa è davvero lunghissimo: Tiziano Ferro, Marco Masini, Emma Marrone, Il Volo, Ludovico Einaudi, Brunori SAS, Jovanotti, Mahmood, Pinguini Tattici Nucleari, Francesco Gabbani e moltissimi altri popoleranno lo show musicale, mentre la serata sarà animata dal fior fiore degli attori italiani tra cui Gigi Proietti, Pierfrancesco Favino, Paola Cortellesi, Luca Zingaretti.

Tutti i protagonisti della serata avranno il compito di organizzare dei video set casalinghi da trasmettere in streaming sui diversi canali messi a disposizione dalla RAI.

In particolare lo show sarà mandato in onda su RAI Play, sul Canale Youtube della RAI e in diretta sulla pagina Facebook RAI.

La copertura radiofonica sarà assicurata invece dalle frequenze di Radio 2 e da Radio Italia.

Ancora, lo streaming web sarà diffuso anche dal sito internet creato appositamente per l’iniziativa: musicacheunisce.it

Lo show comincerà alle 20:35 di Martedì 31 Marzo e andrà avanti molto, molto a lungo, come una vera e propria maratona televisiva.

Le donazioni potranno essere effettuate sul conto corrente della Protezione Civile con queste coordinate bancarie:

Banca Intesa Sanpaolo Spa – Filiale di Via del Corso, 226 Roma

IBAN: IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387 – BIC: BCITITMM

Indicare nella causale: Musica che unisce

Le donazioni potranno pervenire anche via web grazie alla piattaforma di crowfunding creata da Intesa San Paolo appositamente per questo evento: musicacheunisce.forfunding.it

