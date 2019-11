Pranzo di Natale: i dolci con la Nutella più gustosi e semplici da preparare all’ultimo minuto che conquisteranno tutti al primo assaggio

Il pranzo di Natale è arrivato e se ancora non avete pensato al dolce da servire in tavola, ecco per voi alcune ricette di dolci con la Nutella, che saranno semplici e veloci da preparare, visto che il tempo oramai stringe, e che piaceranno senza dubbio a tutti, piccini compresi!

La crema alle nocciole e cioccolato più amata al mondo, diventa protagonista di diverse preparazioni, molte delle quali davvero semplici da creare, ottime da servire anche durante una partita a carte o la tradizionale Tombolata!

Natale 2019: i dolci con la Nutella che non possono mancare in tavola

Torta Furba con Nutella

Albero bigusto Pan di Stelle alla Nutella

Ciambelle soffici alla Nutella

Biscotti deliziosi con Nutella

Albero di Natale di sfoglia alla Nutella

Rotolo alla Nutella

Torta Stella di Natale alla Nutella

Pandoro alla Nutella e Mascarpone

Torta Stella al cacao ripiena di Nutella e Panna

Sfoglie a stella con Nutella

Crostata natalizia alla Nutella