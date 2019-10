Povia in ospedale: “ho paura ma sono in buone mani”

Povia in ospedale: il cantante lo annuncia con un video e un post su Instagram. “Pronto ad essere operato, ho paura ma sono in buone mani”.

Povia il ospedale: ad annunciarlo è lo stesso cantante che, su Instagram, ha pubblicato un video e un post con cui ha annunciato ciò che gli sta accadendo. Sereno nonostante la paura, il cantante ha voluto rendere pubblica la notizia personalmente.

Povia in ospedale: “pronto per operarmi. Ho paura ma sono in buone mani, qui c’è un team fantastico”

Senza entrare nel merito di ciò che gli sta accadendo, Povia ha annunciato di doversi sottoporre ad un’operazione chirurgica. Il cantante, però, ha preferito non svelare i motivi del ricovero in ospedale e della conseguente operazione anche se, mostrandosi, ha rassicurato tutti i fans.

“Sono in ospedale..pronto per essere operato domattina per una cosa che nel tempo si è aggravata. Ho paura ma sono in buone mani, qui c’è un team fantastico. Al risveglio vi leggero’. Mi hanno sempre chiesto qual è la mia canzone più bella, ora lo posso dire.. questa, ascoltatela vi emozionerà. Mettete commenti belli eh!! Tornero’ quando staro’ meglio e spero col cuore che arriveranno buone notizie. #sognounfuturomagico (vi voglio bene eterni bambini)”, ha scritto.

Al messaggio del cantante hanno immediatamente risposto i fans che gli hanno augurato una pronta guarigione. “Non so il perché…ma, in bocca al lupo”, “Stai tranquillo, andrà tutto bene ❤️ guarisci presto”, “Non so il perché, ma sono sicura che supererai anche questa e tornerai più forte di prima”, “Torna presto Giuseppe ti aspettiamo … nel frattempo una preghierina la diremo affinché tutto vada bene, un abbraccio”, scrivono i fan.

