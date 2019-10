Meghan Markle ha denunciato il Mail Sunday. Il principe Harry l’ha paragonata a Lady D.

Si è trattata di una mossa effettuata al solo scopo di difendersi e messa in atto dopo che una lettera privata e scritta al padre è diventata pubblica. Meghan Markle ha così deciso di denunciare il Mail Sunday mentre il marito, arrabbiato e provato per la situazione, ha paragonato quanto sta accadendo alla moglie con quanto avvenuto anche con Lady Diana. “Non voglio che la storia si ripeta” Ha così dichiarato Harry, spiegando che è giusto schierarsi contro chi cerca di distruggere le persone e le loro vite.

Per saperne di più guarda il video.

