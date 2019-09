Due antipasti semplici e buonissimi? Ecco le coccinelle e gli spiedini di pomodorini, Una variante fantasiosa alla solita noia quotidiana.

Le coccinelle e gli spiedini di pomodorini sono due idee pratiche e velocissime che tornano utili quando avete esaurito la fantasia. Un modo originale e molto pratico per far mangiare le verdure e i formaggi anche ai bambini.

Sono pochissimi gli ingredienti che servono sia per le coccinelle che per gli spiedini e li trovate tutti comodamente. Due antipasti che in realtà diventano anche spunti per la merenda dei bambini, oppure stuzzichini per un’apericena con gli amici. Idee carine, gustose e molto facili da preparare, sfruttando quello che abbiamo normalmente già in casa.

Coccinelle e spiedini di pomodorini, si preparano così

Le coccinelle e gli spiedini di pomodorini sono pronti in pochi minuti. Non ci credete? Provateli insieme a noi.

Coccinelle portafortuna con pomodorini

Ingredienti:

pancarrè

pomodorini ciliegino

formaggio spalmabile

olive nere

pasta di olive nere o di acciughe

Preparazione

Ritagliate dei dischi dai pancarrè aiutandovi con un bicchiere. Poi spalmateci sopra il formaggio (tipo Philadelphia) e tagliate ogni pomodorino in quattro parti. Quindi su ogni dischetto di pancarrè con il formaggio mettete due quarti del pomodorino uniti solo da un lato. Simuleranno il tronco della coccinella.

Poi con la pasta di acciughe o quella di olive fate dei puntini neri sopra i pomodorini. Infine con l’oliva tagliata a metà simulate la testa. E per le antenne potete usare due pezzetti di erba cipollina tagliata fine. Se la temperatura è calda, tenete in frigo una mezz’oretta prima di servire.

Spiedini di pomodorini

Ingredienti per 4 persone:

20 pomodori ciliegino

1 cucchiaio di zucchero di canna

30 g di sesamo

100 ml di vino bianco

3 fogli di colla di pesce

spiedini di legno

Preparazione:

Partite mettendo i fogli di colla di pesce in acqua fredda per farli ammorbidire. Poi riscaldate il vino insieme allo zucchero in un pentolino antiaderente. Mescolate fino a quando lo zucchero non sarà sciolto. Quindi aggiungete la colla di pesce ammorbidita e fatela sciogliere definitivamente, mescolando di continuo.

Spegnete il fuoco e fate raffreddare lontano dai fornelli. In un’altra padellina antiaderente fate tostare il sesamo senza olio o altri grassi e poi fatelo raffreddare.

Lavate i pomodorini sotto un getto d’acqua, asciugateli bene e infilzateli con gli spiedini dalla parte del picciolo. Poi passate ogni pomodorino, prima nel vino e zucchero, poi nel sesamo. Quando sono pronti, mettete gli spiedini di pomodorini e sesamo su carta forno e lasciateli in frigo per circa 50-60 minuti.

