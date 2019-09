Scopri cinque validi motivi per cui mangiare i fagioli atzuki fa bene.

I fagioli atzuki sono dei legumi molto usati in Giappone perché ottimi di sapore e salutari. Oltre ad essere perfetti per la preparazione di dolci ripieni della loro marmellata sono utilizzabili come dei normali fagioli. Consumarli apporta svariate proprietà ed in particolare cinque che li rendono un alimento ideale da inserire nella propria alimentazione.

