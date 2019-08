L’autunno sta per cominciare e le novità relative alle serie tv sono alle porte: tra streaming e satellite, nessuno rimarrà deluso dai nuovi arrivi stagionali.

Ormai l’estate sta volgendo al termine, sono contenti giusto i Righeira – che sul finale di stagione ci hanno costruito un successo – e i venditori di flanella. Gli altri, chi più e chi meno, tornano al lavoro sperando che Natale arrivi quanto prima per godersi altre meritate vacanze. Nel frattempo: l’autunno. Mezza stagione che ha assunto un valore diverso grazie alle altre, di stagioni. Quelle televisive.

Infatti, con i primi freddi, si rispolvera il piumino e il plaid per far spazio alle serie tv: da vedere in casa, rigorosamente accovacciati sul divano con una cioccolata calda. Per alcuni la felicità è questa, se siete amanti dell’audiovisivo, è il vostro momento: Netflix scalda i motori per regalarvi altre perle da gustare sul vostro pc o tramite la smart tv.

Se già vi manca la Spagna, dopo la terza stagione de “La casa de Papel” (Casa di Carta, per i meno avvezzi), potete ripiegare su i nuovi episodi di “Elite”: troverete facce conosciute, come quella di Jaime Lorente e Miguel Herràn, rispettivamente Denver e Rio della Banda del Professore. Un nuovo anno scolastico è iniziato, ma tornare alla normalità dopo la morte di Marina (Marìa Pedraza) non sarà facile: il peso dei segreti si farà sentire.

Serie tv: i titoli di settembre

Torna anche “Romolo+Giuly”, prodotto di Sky, la versione casereccia di “Romeo e Giulietta” per uno Shakespeare Capitale che più che un vizio diviene un vezzo da coltivare. Non solo Roma e Milano nella nuova stagione, si toccheranno altre regioni ed entreranno a far parte del cast nuovi personaggi che rimpolperanno la fitta schiera di vip: da Fortunato Cellino a Giorgio Mastrota, passando per Francesco Pannofino e “Le Coliche”.

Dopo il successo di “MindHunter”, Netflix lancia un’altra perla per gli amanti del genere: il 20 settembre sarà disponibile su tutte le piattaforme “Criminal”. Una serie basata su varie personalità che agiscono nella sala interrogatori di una stazione di Polizia. La stagione sarà errante, toccherà posti diversi: Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, perché ogni tre puntate cambierà il Paese in cui si svolgerà la vicenda. Un vero e proprio excursus del crime e del thriller.

Annunciato anche il ritorno del creatore de “I Simpson”, Matt Groening, con la nuova stagione di “Disincanto”: altre dieci puntate terranno compagnia gli amanti delle avventure della principessa Bean, di Elfo e del demone Luci. Confermate anche altre due stagioni, verranno trasmesse nel 2020 e nel 2021.

Sky Atlantic, a partire dal 26 settembre, ci farà immergere nel mondo della tossicodipendenza con “Euphoria”: la storia della giovanissima Rue che cerca di barcamenarsi fra routine e dipendenze da stupefacenti, cercando invano di riabilitarsi. Una sorta di Skins, la versione aggiornata, al passo coi tempi.

Netflix: un autunno tra crime, satira politica e black humour

Infine, “The politician” chiuderà il mese di settembre dello streaming video Netflix col botto: Ryan Murphy ci racconterà le vicende di un facoltoso studente di Santa Barbara che coltiva l’ambizione di diventare presidente degli Stati Uniti d’America: come si arriva alla massima carica politica per antonomasia? La risposta è in un mix di satira e umorismo nero. Nel cast anche Gwyneth Paltrow e Jessica Lange.

Bisognerà, dunque, contraddire i Green Day che cantavano: “Wake me up when September ends”, ovvero “Svegliatemi quando settembre è finito”. Con serie del genere, molto meglio restar svegli per godersele appieno.

