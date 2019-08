“Non sarà facile senza di lei” l’urlo di dolore per Nadia Toffa

Nadia Toffa ha lasciato un vuoto incolmabile, sopratutto tra i suoi colleghi de “Le Iene”

Tra i colleghi della trasmissione di Italia 1 arrivati a Brescia per il funerale di Nadia Toffa venerdì scorso, uno degli assenti era Niccolò Torielli. Il conduttore radiofonico e inviato della trasmissione di Italia 1, infatti, non ha potuto lasciare Gallipoli, dove si trova da qualche tempo per guidare la trasmissione di 105 Zen.

Niccolò Torielli, quindi, aveva salutato su Instagram la collega conosciuta a Le Iene: «Dispiace non esserci stato per l’ultimo saluto insieme alla nostra grande famiglia, quello che ci hai insegnato rimarrà impresso nei nostri cuori.. Ciao Nadia, grande guerriera».

IL collega che lavora per “Le Iene” è ben consapevole che ripartire senza Nadia Toffa sarà molto difficile, specialmente per chi, come lui, è abituato a divertire e far ridere i telespettatori.

«Sarà dura ricominciare senza Nadia, lei aveva un sorriso capace di rendere tutto più sereno» – ha spiegato Niccolò Torielli in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni – «Cercherò sempre di portare il sorriso, ma la scomparsa di Nadia si sentirà».

Oggi si sono tenuti i funerali di Nadia Toffa. Il caloroso addio della gente.

È stato un funerale carico di commozione quello di Nadia Toffa. La gente gremita dentro e fuori dalla Chiesa ha seguito ogni passo con attenzione, salutandola con un applauso interminabile ed in grado di trasmettere l’amore per la sua persona e per ciò che ha rappresentato. L’ultimo saluto della gente è stato un “ciao guerriera” espresso con il cuore sentito all’unanimità.

Ciao Nadia.

Nadia Toffa, Le Iene contro i vip: “Nessuno ai funerali”

La rabbia del pubblico contro Mediaset per non aver diffuso in diretta i funerali di Nadia Toffa. Le Iene invece criticano i vip in “vacanza”.

I colleghi di lavoro di Nadia Toffa se la sono presa con alcuni personaggi noti dello spettacolo per non aver presenziato alle esequie della conduttrice/giornalista che si sono svolte venerdì scorso a Brescia, nonostante in precedenza avessero inviato messaggi social di vicinanza alla 40enne, quando questa aveva parlato pubblicamente della sua malattia.

