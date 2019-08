Un’insalata completamente vegana ma proteica, perfetta per liberarsi dagli eccessi gastronomici di Ferragosto. Ottima e semplice da preparare.

L’insalata proteica e vegana, l’estate fa sempre piacere gustare un pasto fresco e leggero come un’insalata, ma non per questo si deve riununciare alla parte proteica del pasto, nemmeno quando la ricetta è completamente vegana.

Sarà semplice e veloce preparare questo piatto estivo che conquisterà tutti al primo assaggio e sarà perfetta anche da consumare in compagnia sotto l’ombrellone.

Come preparare l’insalata proteica vegana

Per preparare l’insalata proteica vegana, avrete bisogno di:

1/2 panetto di tofu alle olive

1 kiwi

1 avocado

lattuga

2 gambi di sedano

noci

carote tagliate alla julienne

olio extra vergine di oliva

succo di 1 limone bio

semi di girasole

gomasio

Seguendo il video tutorial potrete preparare in modo semplice e veloce questa insalata vegana e proteica che piacerà a tutti. Per una versione non vegana, potrete sostituire il tofu con della gustosa feta greca. Non vi resta che seguire il videotutorial.

