Dieta post vacanze estive: ecco come tornare in forma

Per chi ha bagordato durante le vacanze estive e desidera rimettersi in forma prima del rientro al lavoro può cominciare seguendo pochi e semplici accorgimenti.

Se durante il periodo al mare, in montagna o nelle città d’arte ci siamo fatti prendere dall’euforia consumando cibi unti e grassi, ma pure gelati e bevande zuccherate per combattere il caldo è bene correre ai ripari.

Come perdere peso dopo le vacanze estive

Come organizzare la giornata– Il ritorno alla normalità comincia dal primo mattino. E’ bene dunque abbandonare cappuccio e brioches per colazione e passare alle fette biscottate con marmellata senza zucchero, uno yogurt magro e una spremuta d’arancia.

A metà mattinata per spezzare la fame ci si può concedere un gelato alla frutta, o un frutto, o ancora uno yogurt.

Per quanto concerne il pranzo può andare bene della pasta con verdure fresche condita con un po’ d’olio, dell’insalata con pollo o il tacchino o del pesce. Per chiusura una mela o una fetta di anguria.

In caso proprio non si riesca a rinunciare all’aperitivo con gli amici, è il caso tuttavia di rifiutare salatini, patatine e altri stuzzichini salati.

Come cena, privilegia le verdure fresche specialmente crude o cotte al vapore e con poco condimento.

Gli obiettivi da porsi – Se quando si parte per le ferie si desidera staccare con tutto quanto è routinario, quando si rientra alla realtà è importante riprendere pian piano l’equilibrio metabolico depurando l’organismo. Il primo must è evitare di cadere nel richiamo delle diete drastiche che fanno buttare giù chili lì per lì innescando però l’odioso effetto yo yo, e privilegiare invece dei programmi alimentari sani e variati capaci di far disperdere le tossine in eccesso. Proprio per centrare questo target è consigliabile appena svegli bere un bicchiere d’acqua tiepida con succo di limone così da risvegliare il metabolismo. Come abbiamo spiegato prima, la colazione, effettuata subito dopo, deve essere nutriente e abbondante per fornire la giusta energia per gli impegni che attendono. Quindi, gli spuntini, compresa la merenda pomeridiana, devono essere sani e sazianti. Un’ottima soluzione è rappresentata dalla banana e dallo yogurt.

