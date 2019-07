Ecco 14 consigli speciali per far impazzire gli uomini e che renderanno la tua vita di coppia intensa e duratura

Ci sono uomini interessati ad elaborate fantasie sessuali, ma la maggior parte di loro preferisce momenti di amore puro e abbracci dolci. Per loro, la chiave è sentirsi desiderati e sentire che questi momenti speciali ti fanno stare bene. Se ci metti del tuo per rendere magico questo momento speciale, la tua vita di coppia sarà più intensa e duratura.

Ecco 14 cose speciali che fanno impazzire gli uomini

Non c’è bisogno di provare il Tantrismo o scenari sessuali estremi per avere una vita intima appagante. Basta solo rendere felice il tuo partner concentrandoti sul piacere reciproco. Non ci pensiamo spesso, ma ci sono alcune cose semplici che possono far impazzire il tuo uomo. Eccone 14 che faranno rivivere la fiamma del desiderio:

1- Fallo sentire desiderato

Se c’è qualcosa di davvero eccitante per un uomo è sentirsi desiderato. Prendi yu l’iniziativa, sorprendilo con segnali che gli faranno capire che lo vuoi. Carezze, baci, parole u pò spinte, tante iniziative che gli faranno capire che vuoi passare un momento speciale con lui.

2- Fatti bella



Ad un uomo piace sapere che ti sei fatta bella per lui. È molto lusinghiero e molto erotico. Bellissima lingerie, una crema profumata, un’atmosfera sommessa, tanti imput che aprono lastrada ad una notte infuocata. Questo gli mostrerà che stai cercando di compiacerlo e che puoi essere diabolicamente sexy!

3- Dì di si

Il tuo partner ama sapere che sei disponibile. Non giocare al gatto e topo, non essere sfuggente e fagli capire che vuoi condividere questo momento con lui. Sarà emozionante ed anche efficace.

4- Lascialo guardare

Ignora i tuoi complessi e dì addio alla luce fioca. L’amore è un gioco sensuale in cui tutti i sensi devono essere sollecitati, specialmente la vista. I tuoi cosiddetti difetti non contano per lui, è preso da tutt’altro… Fagli godere lo spettacolo, ne resterà deliziato.

5- Digli quello che vuoi

È uno dei modi migliori per migliorare la tua vita sessuale ed è estremamente eccitante per lui. Più dolcemente, più forte, più alto, più basso, tante istruzioni che gli permetteranno di accompagnarti al settimo cielo.

6. Sii rassicurante

Il momento che segue l’orgasmo è molto delicato per un uomo. In questa fase non esitate a rassicurarlo continuando a mantenere il contatto fisico con lui. Massaggi, baci, mantieni la tensione sessuale intatta mentre recuperate energia.

7- Parla!

Una donna muta è un kill-love. Sentiti libera di incoraggiare il tuo partner verbalmente o con gemiti quando ti piace quello che fa per te. Vedere che ti piace lo fa impazzire.

8- Accetta le sue fantasie

Non sentirti offesa se il tuo partner usa parole molto forti duranti il rapporto. Ciò non significa che non ti rispetti, ma che il suo piacere passa anche attraverso questo. Se sarai tollerante, il tuo partner si sentirà capito.

9- Urla il suo nome

Durante i tuoi momenti intimi, non c’è niente di più eccitante per lui che sentirti gridare il suo nome. Se preferisci puoi sussurrarlo nel suo orecchio, gli dimostrerà che ti sta facendo provare piacere.

10- Balla

Come preliminare, puoi mettere musica sexy e ballare per lui, gli aprirà fantasie a cui non può resistere.

11- Goditi i preliminari

Carezze, baci, massaggi, fa durare il piacere! Agli uomini piace essere accuditi con dolcezza e tenerezza. Stare attenti quando si tratta di preliminari garantisce la sua soddisfazione.

12- Comunica le tue fantasie

Gli piace sentirsi sicuro e se può condividere le sue fantasie più intime, avrà vinto il jackpot. Se sei pronta a farlo, parla con lui. Questo aumenterà la temperatura e avrà occhi solo per te. Magari scoprite di condividere delle fantasie in comune, chi lo sa.

13- Le parole crude

A molti uomini piace dire parole molto crude durante il rapporto per accrescere lo stato di eccitazione. Potresti provare a osare sussurrare parole grezze nel suo orecchio. Questo renderà l’atto più selvaggio e farà emergere il suo lato animale.

14- Prendere iniziative

Avere idee e realizzarle con il tuo lui può essere un buon modo per dimostrargli che la tua relazione è importante per te. Non esitate a condividere i vostri desideri e attuarli.

