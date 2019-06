Cameron Diaz chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Cameron Diaz è una modella e attrice di 46 anni. Lei è nata il 30 agosto 1972 a San Diego (U.S.A) sotto il segno della Vergine, è alta 174 centimetri e pesa circa 56 kg. Suo madre figlio di emigrati cubani è venuto a mancare nel 2008 mentre sua madre ha origini europee.

Frequenta la Long Beach Polytechnic High School e quando ha solo sedici anni inizia a lavorare come modella per l’agenzia Elle. Durante la sua vita ha vissuto in Giappone, in Australia, in Francia, in Marocco e in Messico. È tornata in America a 21 anni.

Nome: Cameron Diaz

Età: 46 anni

Data di nascita: 30 agosto 1972

Luogo di nascita: San Diego

Segno zodiacale: Vergine

Titolo di studio: Diploma

Professione: Attrice, Modella

Altezza: 174 cm

Peso: 56 kg

Account social: Instagram, Facebook, Twitter

Cameron Diaz: Instagram

Cameron Diaz è molto attiva sui social. Il suo profilo Instagram è seguito da 5,7milioni di follower e conta solo 112 post. Ama condividere foto insieme alla sua famiglia e colleghi di lavoro, sono presenti anche scatti che riguardano la sua carriera e la sua vita privata. Il suo profilo ufficiale se volete seguirla è questo qui.

La 46enne ha un profilo su Facebook qui è seguita fa 4.612.832 persone e potete trovare qui il suo profilo, sono presenti selfie, video simpatici e link di vario genere. Ha un account su Twitter è seguito da oltre 687mila di followers e conta solo 459 tweet, il suo account ufficiale se volete seguirla è questo qui.

Cameron Diaz: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Cameron Diaz sappiamo che ha avuto diversi flirt e storie d’amore. Dopo la relazione avuta con il produttore Carlos de la Torre, dal 1995 al 1999 ha una storia con Matt Dillon, con cui ha recitato nel film Tutti pazzi per Mary.

Successivamente dal ‘99 al 2003 ha avuto una storia con il bel musicista e cantante Jared Leto. Dal 2003 al 2006 ha una relazione con il cantante e attore Justin Timberlake, più giovane di lei di nove anni. I due si sono lasciati in ottimi rapporti e questo gli ha permesso di non avere problemi neanche a livello lavorativo.

Sempre nel 2006 ha una storia con l’attore britannico Jude Law conosciuto sul set del film L’amore non va in vacanza, purtroppo anche la loro relazione naufraga dopo qualche anno.

Nel 2015 convola a nozze insieme al rocker del gruppo dei Good Charlotte ed ex di Paris Hilton Benji Madden. Si sono conosciuti grazie a Nicole Richie, amica dell’attrice e moglie del fratello gemello del musicista. L’attrice ha dichiarato di aver aspettato a sposarsi perchè non aveva mai trovato nessuno come lui e ha poi confidato di non essersi mai sentita amata così tanto.

Cameron Diaz: carriera

Cameron Diaz ha esordito nel cinema a 21 anni, affascinando il pubblico con il ruolo della femme fatale Tina Carlisle in The Mask.

Nel 1996, Cameron Diaz è stata votata ShoWest’s Female Star of Tomorrow dalla National Association of Theatre Owners e ha interpretato, con Julia Roberts, Dermot Mulroney e Rupert Everett mentre l’anno successivo la troviamo in Il matrimonio del mio migliore amico, diventato uno dei maggiori successi di quell’anno. Nel 1998 è in Paura e delirio a Las Vegas, con Johnny Depp e Christina Ricci e nello stesso anno interpreta la protagonista del film Tutti pazzi per Mary, che riscuote molto successo sia commerciale che di critica

Negli anni 70 recita in Charlie’s Angels, tratto dalla serie televisiva degli anni Settanta. L’attrice è presente anche nel sequel, Charlie’s Angels- Più che mai. L’attrice nel corso di questi anni ha prestato la sua voce anche a diversi personaggi animati come la Principessa Fiona nel film d’animazione di DreamWorks Shrek e ai tre sequel, che hanno incassato oltre 3 miliardi di dollari a livello internazionale.

Cameron Diaz è stata protagonista di Vanilla Sky di Cameron Crowe, al fianco di Tom Cruise e Penelope Cruz, che le ha portato una candidatura ai Golden Globe Award. Tra i suoi film ricordiamo anche In Her Shoes-Se fossi lei, L’amore non va in vacanza, Notte brava a Las Vegas, La custode di mia sorella e il thriller The Box.

Nel 2010 la troviamo in Innocenti bugie e l’anno successivo nel 2011 è apparsa in un altro grande successo, The Green Hornet e in Bad Teacher- Una cattiva maestra. Nel 2014 interpreta la protagonista nel film Tutte contro di lui- The Other Woman, Sex Tape e veste i panni della perfida Miss Colleen Hannigan nel film Annie- La felicità è contagiosa. Sempre in questo anno ha annunciato di non voler più recitare e di volersi dedicare alla sua famiglia

