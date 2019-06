Fabrizia De André, intervistata dal settimanale nuovo, ha parlato del rapporto con Dori Ghezzi ed ha difeso sua sorella da Cristiano Malgioglio

Il Grande Fratello si è concluso da alcune settimane e la protagonista assoluta del programma è stata senza ombra di dubbio Francesca De Andrè che con il suo carattere e il suo modo di fare ha creato situazioni e dinamiche interessanti. Ed anche fuori dalla Casa più spiata d’Italia è sempre sulla bocca di tutti.

Infatti nell’ultima intervista a Nuovo Fabrizio De André è tornata ad attaccare Cristina Malgioglio in difesa della sorella di Francesca. La gieffina mancata, inoltre, desidererebbe che il cantante si scusasse con Francesca per alcune frasi dette durante i vari confronti dell’ultima puntata: “Non mi è piaciuto quello che ha detto a Francesca. Poi, quando io e mia sorella ci siamo abbracciate nel corso della finale del Grande Fratello, ho trovato di pessimo gusto la sua frase ‘chiamate un neurologo’. Mi aspetto le sue scuse. Lui ha chiesto perdono al pubblico, ma non a Francesca.”

Fabrizia De André: il rapporto con Dori Ghezzi

Fabrizia De André nel corso della lunga intervista ha avuto modo di trattare diversi argomenti e tra i tanti vi è stato quello riguardante il suo rapporto con Dori Ghezzi, l’ultima compagna di Fabrizio De André.

La sorella di Francesca De Andrè ha voluto sottolineare che il rapporto che ha avuto e che tutt’ora ha, lo si può definire speciale, completamente diverso da quello di sua sorella: “Il rapporto che mia sorella Francesca ha con Dori Ghezzi è completamente diverso da quello che ho io con lei. A lei voglio molto bene e le porterò sempre rispetto dato che, in ogni occasione, è stata presente con me e con mio figlio. Lei è una figura molto importante avendo io rapporti difficili con i miei genitori. La considero una vera nonna, soprattutto da quando mi è mancata quella biologica. Nei momenti di sconforto lei ha sempre avuto una buona parola e mi ha dato una mano. Quando le ho chiesto aiuto nei periodi difficili c’è sempre stata, in tutto e per tutto.”

