Decoupage sulle saponette, ecco come si fa – VIDEO

Un video tutorial facile e veloce per imparare a realizzare il decoupage sulle saponette: le decorazioni sono fatte con carta di riso – VIDEO

Se vuoi provare a destreggiarti con la tecnica del decoupage, puoi provare a realizzare con le tue mani delle bellissime saponette decorate con la carta di riso: in questo video tutorial troverai le informazioni e le istruzioni necessarie.

Il risultato saranno delle saponette particolarissime, belle da vedere e da regalare, che potrete utilizzare come decorazione, come idea regalo ma anche come bomboniera originale, preziosa e personalizzata.

Potrebbe interessarti anche:

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI