Un gustoso menu completo per pranzo e cena con il cavolfiore. Ricette ottime, facili e veloci da preparare.

Il cavolfiore un ortaggio che in questa stagione si trova facilmente in commercio e che si presta a tantissime preparazioni, si di primi piatti ma anche di succulenti secondi. Una verdura che non piace molto ai bambini, forse per il suo inconfondibile aroma, ma che se ben cucinato potrà diventare un pasto che conquisterà i piccini al primo assaggio. Versatile e abbinabile a diversi alimenti, come la carne, il pesce e anche i legumi, sarà un ottimo piatto da servire anche in una fresca insalata addirittura da consumare crudo.

La cosa che ci spinge molte volte a non scegliere di preparare il cavolfiore è il caratteristico odore che si sprigiona durante la sua cottura, che essa sia in acqua o al vapore. Esistono diversi trucchetti per evitare che l’odore riempia la casa. Se per esempio utilizzate la pentola a pressione, si potrà mettere una fetta di pane in prossimità della valvola del vapore, il pane assorbirà tutto l’odore del cavolfiore. La fetta di pane potrà essere messa anche in pentola, dopo averla imbevuta di succo di limone o di aceto bianco. Far bollire una patata insieme al cavolfiore eviterà lo sprigionarsi dell’odore caratteristico così come una foglia di alloro. Ultimo trucchetto, forse il più utilizzato, una tazzina ricolma di aceto sul coperchio della pentola.

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con il cavolfiore

