Forte scossa di terremoto questa mattina intorno alle 5:10 nelle Marche tra Pieve Torina e Muccia, in provincia di Macerata.

La notizia battuta da tutti i mezzi di comunicazione questa mattina riporta gli italiani nella paura che ha avvolto il nostro Paese non molto tempo fa. Una nuovaha fatto tramare il centro Italia, per la precisione le

Non ci sono morti e feriti, soltanto qualche crollo. Quattro sono le famiglie evacuate dalle proprie abitazione per rischi di cedimenti interni a Pieve Torina, a Muccia invece è crollato il campanile della chiesa e si sono verificati danni a muri e strutture. Questo il bilancio provvisorio dei danni provocati dalla scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che stamattina dopo le 5:00 ha interessato le due località in provincia di Macerata.

Le scuole delle località interessate sono state chiusa in via precauzionale, Trenitalia ha riattivato la linea ferroviaria Civitanova Marche-Macerata, interrotta temporaneamente per controlli dopo la forte scossa.

Molta la paura tra gli abitanti, ed in molti hanno scelto di passare le ore successive alla scossa fuori casa per motivi di sicurezza. La scossa fa parte delle repliche successive al forte terremoto del 2016, ed è stata avvertita anche in provincia de L’Aquila. Proprio in provincia de L’Aquila, alle 6:50 si è avvertito un forte boato e l’istituto di Geofisica ha registrato un movimento tellurico di magnitudo 3.3. In tutto sarebbero 22 le scosse seguite alla prima in 3 ore