La feta è un ingrediente adatto a diverse ricette estive. La preparazione spesso richiede pochi minuti.

Può capitare di avere in frigo della feta e di non sapere che tipo di piatti preparare, velocemente e facilmente. Okay l’insalata greca, ma la feta è un ingrediente gustoso e versatile, perfetto per la preparazione di molti piatti leggeri e sfiziosi. Si tratta di pietanze facili e veloci da preparare per un pranzo o una cena in famiglia o tra amici.

Esistono ricette veloci, fredde o con feta cotta e chi più ne ha più ne metta. Scopriamo alcune ricette sfiziose con la feta da provare subito e quali sono i piatti che faranno impazzire tutti.

Ricette veloci e dietetiche con la feta: fredde, al forno e in padella

Ci sono delle gustose ricette fresche e sfiziose che puoi preparare in modo semplice e veloce con la feta, formaggio tradizionale greco con un apporto calorico ridotto e ricco di sostanze nutrizionali. Un aspetto molto importante da non sottovalutare è l’alta digeribilità di questo formaggio di pecora o di capra. È adatto, quindi, a chi soffre di intolleranza al latte vaccino. Ecco alcune delle ricette veloci e dietetiche con la feta, che siano fredde al forno o in padella.

Insalata di finocchi, mele, frutta secca e feta

Un’insalata gustosa può essere preparata con finocchi, mela rossa, noci, uvetta e feta. Questa è una delle ricette con la feta fredde, che può essere gustata durante l’estate. Basta tritare le noci, pulire e tagliare i finocchi e la mela e unire il tutto a uvetta, feta, olio, sale, pepe e aceto balsamico.

Finocchi gratinati al formaggio

Tra le ricette della feta al forno, c’è quella dei finocchi gratinati al formaggio. Si tratta di un piatto gustoso e saporito, preparato con finocchi e formaggio – come della feta a fettine – da riporre in una teglia da forno, spennellando con olio e a cui aggiungere pangrattato, sale, pepe e timo. Potremmo aggiungere anche delle olive denocciolate. Il tutto va in forno a 180° per circa quaranta minuti.

Pomodori gratinati con feta

Una delle ricette con feta in padella è quella dei pomodori gratinati con feta. Questa va preparata con dei pomodori San Marzano, a cui aggiungere un filo d’olio in padella, aglio, pane grattugiato, feta a cubetti, sale, pepe e prezzemolo. Bastano appena dieci minuti per una ricetta gustosa e veloce.

Crostata salata con feta

Particolarmente gustosa è anche una semplice crostata salata con feta. Si può preparare con farina per pizza, acqua, lievito di birra, sale, olio extravergine d’oliva, pomodori pelati, zucchero, feta e, se si vuole, prosciutto cotto e origano. Chiaramente, richiede l’utilizzo del forno.

Insalata greca

L’insalata greca si può preparare con tre pomodori tagliati a fette, due cetriolini tagliati a fette, una cipolla rossa tagliata a fette, sale, pepe, origano, olio extravergine di oliva, olive nere e 200 grammi di formaggio feta tagliato a pezzetti. Basta mescolare gli ingredienti in una terrina e servire a temperatura ambiente.

La feta è l’ingrediente ideale per la preparazione di piatti estivi e light.