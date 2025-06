Hai mai provato la crostata salata? L’antica ricetta delle nonne è da leccarsi i baffi, i miei figli l’hanno divorata in 2 minuti – chedonna.it

La crostata salata è un piatto facile e veloce da preparare ma che piacerà a grandi e piccini. Ecco la ricetta delle nonne che farà un figurone.

È estate e non si ha voglia di passare tanto tempo dietro ai fornelli ma non passa il desiderio di gustare cose buone. Spesso la fantasia viene meno e si casca sempre sugli stessi piatti. Per fortuna ci sono tante alternative che si possono provare e che conquisteranno grandi e piccini e persino gli ospiti che si hanno durante una cena estiva.

Infatti si può provare una crostata salata. Con questo piatto, che si può declinare in tantissime versioni diversi, si farà un figurone. Infatti, seguendo l’antica ricette delle nonne, verrà un impasto gustoso e da leccarsi i baffi. Ecco come si prepara.

Ingredienti e preparazione della crostata salata

La crostata salata è un piatto ricco di profumi e sapori, molto bello da vedere ma anche gustoso. Mette d’accordo tutti, sia grandi che piccini, e si può declinare in tante versioni diverse, a seconda della propria fantasia o degli ingredienti che si hanno in frigo.

In questa ricetta viene farcita con prosciutto, mozzarella e pomodori. Per prepararla occorreranno:

500 g di farina per pizza

325 ml di acqua

3 g di lievito di birra secco

10 g di sale fino

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

1/2 cucchiaino di zucchero

400 g di pomodori pelati

200 g di mozzarella

200 g di prosciutto cotto

80 g di parmigiano reggiano grattugiato

sale fino q.b.

origano q.b.

La prima cosa da fare è mettere in una terrina il lievito e lo zucchero, aggiungere poca acqua e mescolare. Quindi lasciar riposare per 10 minuti. In una ciotola mettere la farina setacciata, la restante acqua, il lievito disciolto, l’olio extravergine d’oliva ed impastare, quindi aggiungere il sale fino. Impastare per almeno 10 minuti fino ad ottenere un panetto compatto da mettere in una ciotola infarinata a lievitare per un paio di ore.

Trascorso questo tempo, dividere l’impasto in due parti e stendere i panetti. Mettere in due teglie e lasciare in forno spento con luce accesa per mezz’ora. A questo punto cuocere in forno statico a 220°C per 10 minuti, aggiungere il parmigiano grattugiato, il prosciutto cotto e la mozzarella, chiudere con le strisce della crostata e cuocere per altri minuti. La crostata salata è pronta e sarà un trionfo di sapori.