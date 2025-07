Weekend rigeneranti: idee per mini-fughe nella natura per ricaricare corpo e mente – chedonna.it

Questi sono i posti in cui andare se vuoi concederti dei weekend rigeneranti per ricaricare corpo e mente.

Magari hai già fatto le ferie da qualche parte oppure quest’anno non puoi concedertele o permetterle ma non preoccuparti: il tuo destino non è stare solo a lavorare o trascorrere i giorni a casa.

Puoi infatti ricaricare corpo e mente grazie a dei weekend rigeneranti in posti da sogno, a prezzi meno proibitivi di una vacanza più lunga, dal momento che si tratta di mini-fughe che durano anche solo 48 ore. Magari parti il venerdì pomeriggio dopo lavoro per rientrare la domenica sera o il lunedì mattina, in tempo per tornare in ufficio.

I 10 posti migliori per le tue mini-fughe nella natura

Non per forza devi spostarti dall’altra parte del mondo per goderti le vacanze. A volte abbiamo il posto dei nostri sogni, ideale per ricaricare corpo e mente, a due passi da casa. Dobbiamo solo “guardare meglio” ma ci sono tante destinazioni immerse nella natura che vale la pena considerare.

Ci sono 10 posti in cui staccare la spina, anche solo per 48 ore, per tornare poi alla vita di tutti i giorni con un atteggiamento del tutto diverso. Si tratta di strutture che si trovano nei boschi, casette sugli alberi, mini appartamenti in pietra con viste su mari, laghi, fiumi.

Belluno, Veneto: una casa in cui goderti la vista sulle montagne e sulla gola del torrente Ardo grazie alla sua grande vetrata. È una struttura sostenibile, dato che l’edificio è stato realizzato in legno e paglia provenienti da agricoltura biologica Gubbio, Umbria: una casa sull’albero immersa nei boschi. Sarà come tornare bambini Cantiano, Marche: una casetta “sperduta” nel bosco fra faggi e querce, con una vista meravigliosa sul verde Schignano, Lombardia: un capanno con una vista spettacolare sul Lago di Como Malborghetto Valbruna, Friuli-Venezia Giulia: hai mai dormito su una casa con le ruote? Qui puoi farlo, godendoti una vista privilegiata su montagne, bosco e cielo stellato Terrasini, Sicilia: immerso nella natura, si tratta di una Container-Suiteche che si trova affacciata sulla costa del Golfo di Castellammare Firenze: una casa sull’albero situata sulle colline di Firenze dalla cui terrazza ammirare una fantastica vista sul paesaggio toscano Livorno, Toscana: un romantico monolocale affacciato sulla Terrazza Mascagni Niedersachsen, Germani: poco distante dall’Italia c’è questa struttura che in realtà è una roulotte in legno molto accogliente e soprattuto ecologica, con terrazza solarium in giardino, per godersi una vista da togliere il fiato sulla natura circostante Orsières, Svizzera: questo chalet in legno è l’ideale per chi vuole godersi pace e tranquillità sulle Alpi.

C’è solo l’imbarazzo della scelta: prepara la valigia (o meglio un piccolo zainetto) e concediti un weekend anche solo di 48 ore in questi posti dove ricaricherai mente e corpo a contatto con la natura.