Volevo preparare un dolce che sapesse proprio d’estate: ho provato questa ricetta e ho conquistato anche mia sorella che non mangia nulla

D’estate vogliamo tenerci più leggeri ma non può mancare qualcosa di dolce: ecco quello che conquisterà anche i più esigenti.

Fa caldo e non abbiamo voglia di metterci ai fornelli ma c’è sempre spazio per un po’ di dolce nel nostro stomaco, anche dopo una mangiata con gli amici bella abbondante. L’importante è optare però per dei dolci che sappiano di estate, sappiano di fresco.

Questa ricetta conquisterà anche i più esigenti, anche chi non mangia dolci. È fresca, golosa, semplice e veloce da preparare, proprio tutto ciò che la renderà il dessert irrinunciabile dopo un pasto, oppure la colazione o la merenda perfetta anche da offrire ai bambini.

La ricetta del dolce perfetto per l’estate

Due ingredienti che si sposano perfettamente fra loro sono il cocco e il cioccolato fondente. È proprio questo frutto estivo che rende il cioccolato “mangiabile” anche quando fa molto caldo.

Possiamo preparare i cubotti cocco e cioccolato, un dolce che grida proprio “estate”. Si parte con uno strato di biscotti, come si fa per la famosa torta americana, la cheesecake, farciti da cocco rapé e ganache al cioccolato fondente.

Ingredienti per la base:

180 g di biscotti secchi

155 g di burro

60 g di cocco rapé

Ingredienti per la farcitura:

200 g di cocco rapé

150 g di panna liquida

90 g di burro

70 g di zucchero

Ingredienti per la ganache:

230 g di cioccolato fondente al 55%

100 g di panna liquida

cocco rapé q.b.

Preparazione:

Far sciogliere il burro in un pentolino e lasciarlo intiepidire. Mettere i biscotti secchi in un mixer e frullarli fino ad ottenere una polvere. Trasferire tutto in una ciotola e aggiungere il cocco rapé. Versare il burro fuso intiepidito e mescolare fino ad ottenere un composto sabbioso da versare poi in uno stampo 20×20 cm foderato con carta forno. Compattarlo e lasciarlo riposare in frigorifero per 5 minuti. Passare alla farcitura al cocco, quindi unire in una pentola sul fuoco, il burro, lo zucchero e la panna, e mescolare bene. Appena sfiorerà il bollore, versare il composto sul cocco rapé in una ciotola, e mescolare. Trasferire il composto nello stampo e pressarlo bene per formare uno strato uniforme. Lasciar riposare in frigorifero altri 5 minuti. A parte, tritare il cioccolato fondente e scioglierlo a bagnomaria; poi, trasferirlo in una ciotola. In un altro pentolino, portare la panna quasi a bollore, ed aggiungere il cioccolato fondente fuso. Amalgamare e far intiepidire. Prendere lo stampo dal frigo, versare la ganache sullo strato di cocco e livellare. Spolverizzare il cocco rapé e far rassettare in frigo per almeno 4 ore. Trascorso il tempo, sformare il dolce e tagliarlo a cubetti.

I cubotti con cocco e cioccolato fondente sono pronti, ed anche se il procedimento è lungo, in realtà è molto semplice. Fra l’altro non c’è bisogno neppure della cottura e questo fa capire quanto si tratti di un dolce fresco e perfetto per l’estate.